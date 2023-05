Le Royaume-Uni de l’après-Brexit cherche à resserrer ses liens avec le Canada

OTTAWA — Le «Royaume-Uni post-Brexit» cherche à resserrer ses liens avec le Canada, alors qu’il reconfigure sa politique étrangère à la suite de son retrait de l’Union européenne.

Mais la haute-commissaire britannique au Canada, Susannah Goshko, affirme que son pays insiste également auprès d’Ottawa pour qu’il augmente ses budgets militaires.

Le Royaume-Uni a mis à jour ses politiques de sécurité nationale et d’affaires étrangères le mois dernier, à la suite des incertitudes causées par le «Brexit» et par la direction échevelée des premiers ministres Liz Truss et Boris Johnson.

Le nouveau plan vise notamment à élargir les liens avec le Canada dans tous les domaines, de l’intelligence artificielle aux sanctions économiques.

Mme Goshko souligne par ailleurs que son pays veut également travailler pour contrebalancer le rôle de régimes autoritaires dans des régions comme l’Indo-Pacifique. À ce titre, le Royaume-Uni s’engage à augmenter ses dépenses militaires au-delà de l’objectif de l’OTAN de 2 % du produit intérieur brut.

Le gouvernement canadien de Justin Trudeau n’a toutefois pas l’intention d’atteindre ce seuil.