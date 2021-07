Le Royaume-Uni devra apprendre à vivre avec le virus, selon Boris Johnson

LONDRES — Le premier ministre britannique Boris Johnson a confirmé lundi que son gouvernement prévoyait abroger les lois exigeant le port du masque facial et la distanciation sociale plus tard ce mois-ci, bien qu’il ait reconnu que la levée des restrictions entraînerait une augmentation encore plus importante des cas de coronavirus.

M. Johnson a déclaré que les contrôles juridiques seraient remplacés par la «responsabilité personnelle» lorsque le pays passera à l’étape finale de sa feuille de route pour la levée du confinement. Cela devrait se produire le 19 juillet, bien que M. Johnson ait déclaré qu’une décision définitive arriverait le 12 juillet.

Le changement signifie que les gens pourront jeter leurs masques après des mois à devoir le porter. Les entreprises et les opérateurs de transport en commun pourraient toutefois toujours en avoir besoin, et les couvre-visages seront toujours recommandés dans certains espaces clos.

La suppression des règles de distanciation sociale permettra aux boîtes de nuit de rouvrir après 16 mois de fermeture forcée et aux clients de commander à nouveau des boissons au bar d’un pub. Les clients n’auront plus à présenter une application téléphonique pour fournir leurs coordonnées lorsqu’ils entreront dans un restaurant ou un bar.

Le gouvernement cessera également d’ordonner aux gens de travailler à domicile s’ils le peuvent, laissant les employeurs libres de ramener le personnel dans les bureaux.

Les modifications s’appliquent à l’Angleterre. D’autres régions du Royaume-Uni – l’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord – suivent leurs propres feuilles de route, largement similaires.

La Grande-Bretagne a enregistré plus de 128 000 décès liés au coronavirus, le bilan le plus élevé d’Europe occidentale, et les infections augmentent en raison du variant Delta hautement transmissible. Les cas confirmés sont passés d’environ 2000 par jour plus tôt cette année à 25 000 par jour la semaine dernière. Mais le nombre de décès est globalement stable, à moins de 20 par jour.

Les responsables de la santé publique affirment que le programme de vaccination britannique a affaibli le lien entre les infections et les décès, sans toutefois l’avoir complètement rompu. Jusqu’à présent, 86 % des adultes britanniques ont reçu au moins une dose de vaccin et 64 % sont adéquatement vaccinés. Le gouvernement vise à donner les deux vaccins à toute personne âgée de plus de 18 ans d’ici la mi-septembre.

M. Johnson a reconnu que les infections, les hospitalisations et les décès augmenteront tous une fois les restrictions restantes levées.

«Je tiens à souligner d’emblée que cette pandémie est loin d’être terminée», a-t-il déclaré, prédisant que les cas pourraient atteindre 50 000 par jour d’ici le 19 juillet.

M. Johnson a déclaré que la Grande-Bretagne devrait «apprendre à vivre avec ce virus» – un changement de ton majeur de la part d’un leader qui a précédemment décrit la COVID-19 comme un ennemi à vaincre.

Ce message sera bien accueilli par les législateurs sceptiques du confinement dans le Parti conservateur au pouvoir de M. Johnson, qui affirment que les dommages économiques et sociaux des restrictions l’emportent sur les avantages pour la santé publique, et par la presse populiste britannique, qui a surnommé le 19 juillet «jour de la liberté».

Mais les responsables de la santé publique et les scientifiques ont exhorté les décideurs à la prudence, affirmant que l’abandon des masques et de la distanciation sociale pourrait être dangereux. Le psychologue Stephen Reicher, membre du comité consultatif scientifique du gouvernement, a déclaré que «des mesures d’atténuation proportionnées» contre la propagation du virus devraient rester en place.

«Je pense que nous avons besoin de messages très clairs et je pense que dans certains espaces – des espaces bondés et mal ventilés – les masques sont un moyen d’atténuation crucial», a-t-il déclaré à la BBC.

Le gouvernement britannique, qui a imposé l’un des plus longs confinements au monde, a levé les restrictions pour l’Angleterre dans une série de mesures qui a commencé avec la réouverture des écoles en mars. La quatrième et dernière étape a été retardée le mois dernier pour laisser le temps à davantage de personnes de se faire vacciner au milieu de la propagation rapide du variant Delta.

Jonathan Ashworth, porte-parole du Parti travailliste de l’opposition en matière de santé, a déclaré que le gouvernement devrait faire preuve de plus de prudence.

Paul Hunter, professeur de médecine à l’Université d’East Anglia, a déclaré qu’il était logique d’assouplir les restrictions en été, lorsque les écoles sont fermées, les gens passent plus de temps à l’extérieur et les autres infections respiratoires sont à un faible niveau.

«La charge de morbidité associée à un pic plus important pendant l’été serait probablement inférieure à un pic pendant l’hiver», a expliqué M. Hunter.

Mais Richard Tedder, virologue à l’Imperial College de Londres, a déclaré que l’assouplissement alors que les infections sont toujours endémiques «comporte le risque très réel de faciliter l’émergence de variants qui seront encore plus résistants aux vaccins et potentiellement plus infectieux».

«Ne pas le reconnaître, c’est jouer avec le feu», a-t-il déclaré.