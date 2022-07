Le Royaume-Uni établit un nouveau record de chaleur

LONDRES — Le Royaume-Uni a fracassé mardi son record de chaleur avec un mercure de 40,2 degrés Celsius à l’aéroport de Heathrow, selon l’agence météorologique nationale ― une situation qui ne devrait que se détériorer au cours des prochains jours.

La température la plus élevée jamais enregistrée l’avait précédemment été en 2019, avec un mercure de 38,7℃. Cette marque a été battue une première fois mardi, puis une deuxième à Heathrow.

«Les températures devraient continuer à augmenter aujourd’hui», a dit le Met Office britannique.

Le Royaume-Uni est frappé depuis quelques jours par la chaleur accablante qui balaie le continent européen depuis une semaine. Les déplacements, les soins de santé et l’éducation ont tous été perturbés dans un pays qui n’est pas du tout préparé pour une telle situation.

Une vaste portion de l’Angleterre, de Londres dans le sud jusqu’à Manchester et Leeds dans le nord, demeurait mardi sous le coup du premier avertissement de chaleur «extrême» de l’histoire du pays, ce qui signifie que même la vie des gens en santé est menacée.

La Cour suprême britannique a fermé ses portes aux visiteurs en raison d’un problème de climatisation. Le British Museum prévoyait écourter ses heures d’ouverture. Plusieurs édifices publics, comme les hôpitaux, ne sont pas climatisés dans un pays où il fait habituellement une vingtaine de degrés Celsius en juillet.

Du temps inhabituellement chaud et sec touche de vastes secteurs du continent depuis la semaine dernière, provoquant des feux de forêt du Portugal jusqu’aux Balkans et causant des centaines de décès liés à la chaleur. Les images de flammes qui se ruent vers une plage française et de Britanniques qui cuisent sous le soleil ― même au bord de la mer ― rendent concret l’impact des changements climatiques.

Le Met Office a aussi affiché des données provisoires qui montrent que le mercure est resté pour la première fois au-dessus de la barre de 25℃ pendant la nuit dans certains coins du pays.

Plusieurs gens ont composé avec la chaleur en restant à la maison. La circulation automobile était moins dense que d’habitude lundi. Certains trains circulaient à basse vitesse par crainte que la chaleur n’ait endommagé les rails, et d’autres ont été annulés. La station londonienne de Kings Cross, l’une des plus achalandées du pays, était déserte mardi, et aucun train ne partait de la capitale vers le nord et vers l’Écosse. L’aéroport londonien de Luton a dû fermer sa seule piste, qui avait été abîmée par la chaleur.

Le ministre britannique des Transports, Grant Shapps, a dit que les infrastructures de transport du pays ― qui, dans certains cas, datent de l’époque victorienne ― «n’ont simplement pas été conçues pour affronter une telle chaleur et il faudra plusieurs années avant de mettre en place des infrastructures qui le peuvent».

Au moins cinq personnes se sont noyées en tentant de se rafraîchir dans les cours d’eau du Royaume-Uni.

Les experts du climat préviennent que le réchauffement climatique augmente la fréquence d’événements météorologiques extrêmes. Des études démontrent que la probabilité de voir le mercure toucher 40℃ au Royaume-Uni est maintenant dix fois plus élevée qu’à l’époque pré-industrielle. La sécheresse et les canicules liées aux changements climatiques rendent aussi les feux de forêt plus ardus à combattre.

Les dangers d’une chaleur extrême sont déjà bien visibles dans le sud de l’Europe. On rapporte au moins 748 décès causés par la canicule en Espagne et au Portugal, où il a fait 47℃ plus tôt ce mois-ci.

La France brûle

Dans la région de la Gironde, dans le sud-ouest de la France, des feux de forêt féroces continuent de se propager dans des forêts de pins desséchées, malgré les meilleurs efforts de quelque 2000 pompiers appuyés par des avions-citernes.

Plus de 37 000 personnes ont été évacuées depuis que les incendies ont éclaté le 12 juillet, dont 16 000 dans la seule journée de lundi, et environ 200 kilomètres carrés de terrain ont été incinérés.

Un troisième incendie plus modeste s’est déclaré tard lundi dans la région viticole de Médoc, au nord de Bordeaux. Cinq sites de camping se sont envolés en fumée sur la côte de l’Atlantique, près du bassin maritime d’Arcachon connu pour ses huîtres et ses stations balnéaires.

Mais les nouvelles ne sont pas que mauvaises. La chaleur devrait tomber un peu mardi le long de la côte de l’Atlantique, et il pourrait même pleuvoir en fin de journée.

L’incendie qui brûle au sud de Bordeaux pourrait être d’origine criminelle, et les enquêteurs français ont procédé mardi à l’arrestation d’un suspect.

Un automobiliste a raconté aux policiers avoir vu un véhicule qui s’éloignait rapidement de l’endroit où le feu a éclaté le 12 juillet. L’automobiliste a ajouté avoir tenté, sans succès, d’éteindre les flammes, selon le bureau du procureur de Bordeaux. Des enquêteurs ont ensuite trouvé des éléments qui portent à conclure à un acte criminel.

Le suspect a été épinglé lundi après-midi et est toujours interrogé.