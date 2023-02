Le salaire de la gouverneure générale a augmenté de 40 000 $ en trois ans

OTTAWA — Le salaire de la gouverneure générale du Canada a augmenté de 39 300 $ depuis le début de la pandémie de COVID-19, selon les documents obtenus par la Fédération canadienne des contribuables (FCC).

En 2019, le salaire annuel de la gouverneure générale s’élevait à 302 800 $, mais cette rémunération a graduellement progressé de 13 % pour atteindre 342 100 $ l’année dernière, d’après les informations fournies à la FCC par le Bureau du Conseil privé, qui affirme que les augmentations ont été déterminées conformément aux dispositions de la Loi sur le gouverneur général.

Nicolas Gagnon, directeur Québec pour la FCC, se demande pourquoi on a versé de telles hausses de salaire à la gouverneure générale alors qu’elle profite déjà, affirme-t-il, d’un rythme de vie hors-normes sur le dos des contribuables. À son avis, il est plus que temps que le gouvernement du Canada mette un frein à ces avantages déconnectés de la réalité des contribuables.

La FCC ajoute qu’en plus de toucher un salaire annuel de 342 100 $, la gouverneure générale du Canada a accès à un compte de dépenses aux frais des contribuables de plus de 200 000 $ par année pour le reste de sa vie et jusqu’à six mois après son décès ainsi qu’à une pension, peu importe la durée du mandat.

En ce qui a trait aux dépenses de la gouverneure générale, la Fédération canadienne des contribuables rappelle que le voyage d’une semaine effectué en mars 2022 à Dubaï pour visiter l’Expo 2020 a coûté plus de 1 million $, dont un peu moins de 100 000 $ pour la nourriture dans l’avion.

La gouverneure générale effectue présentement une visite officielle de cinq jours en Finlande qui prendra fin vendredi prochain. Les gouverneurs généraux effectuent des voyages officiels à l’étranger à la demande du premier ministre du Canada.

Sur son site web, la Fédération affiche une pétition réclamant une baisse de la rémunération des gouverneurs généraux. Les Canadiens sont invités à la signer.