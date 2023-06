Le Salon bleu de l’Assemblée nationale sera reconfiguré en «fer à cheval»

QUÉBEC — La salle de l’Assemblée nationale — communément appelée Salon bleu —, où siègent les députés depuis 1886, sera rénovée en profondeur et reconfigurée en «fer à cheval».

C’est ce qu’a annoncé jeudi le Bureau de l’Assemblée nationale (BAN), qui est composé d’élus du gouvernement, du Parti libéral et de Québec solidaire. Le Parti québécois n’a pas assez de députés pour siéger au BAN.

Rappelons que la disposition actuelle des sièges dans le Salon bleu est une caractéristique héritée de la tradition parlementaire britannique. Elle place face à face le gouvernement et la «loyale opposition».

En 2020, le leader parlementaire du gouvernement, Simon Jolin-Barrette, disait souhaiter un «nouvel aménagement susceptible d’assainir le climat de travail».

L’ex-président de l’Assemblée, François Paradis, suggérait de profiter des travaux de rénovation pour redisposer les fauteuils en hémicycle, comme en France, mais l’idée a vite été écartée par sa successeure, Nathalie Roy.

«On va se dire les vraies affaires: le Salon bleu, il est rectangulaire; un hémicycle, c’est un rond. Rentrer un rond dans un rectangle, pas sûre», avait-elle déclaré le 9 mars dernier en entrevue à La Presse Canadienne.

«Moi, je pense que si on veut garder toutes nos places, la majorité des places, ça va demeurer face à face, puis on va peut-être arrondir les coins, mais il n’y aura pas de changement catastrophique», avait-elle ajouté.

Comme de fait, l’aménagement retenu est celui du «fer à cheval», a annoncé le BAN dans un communiqué, jeudi.

«Cette nouvelle disposition des sièges permettra ainsi de conserver un maximum de pupitres patrimoniaux, d’intégrer la table patrimoniale des greffiers dessinée en 1886 par Eugène-Étienne Taché, de dégager un espace pour l’ajout de quatre sièges supplémentaires aux 125 actuels, tout en assurant un accès universel», dit-on.

Les travaux de rénovation du Salon bleu, qualifiés de «prioritaires» et de «majeurs», débuteront à l’automne 2024. Le budget alloué n’est pas connu, ni la durée du chantier.

On procédera à «la réfection des éléments architecturaux et patrimoniaux, à la mise à jour des composants technologiques et techniques de la salle (ventilation, éclairage, câblage, etc.) et à l’ajout de nouveaux éléments mobiliers mettant en valeur des matériaux nobles».

Pendant les travaux, les pupitres, les fauteuils et le trône de la présidente devront notamment être déménagés au Salon rouge, qui accueillera les débats, dont la fameuse période de questions.

L’Assemblée nationale évoque le «remplacement d’une partie des pupitres», mais assure que «l’objectif du projet est de veiller au respect du patrimoine unique de la salle, de la faire évoluer harmonieusement, tout en répondant aux besoins actuels des parlementaires». Certains des pupitres des députés sont vieux de 135 ans.

Le BAN affirme avoir étudié trois configurations: le fer à cheval, l’hémicycle et l’ellipse.