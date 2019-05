Le Salon du véhicule électrique de Québec tient l’affiche de vendredi à dimanche

QUÉBEC — Un tout nouvel événement, le Salon du véhicule électrique de Québec, ouvre ses portes ce vendredi et tiendra l’affiche jusqu’à dimanche au Centre de foires de Québec.

Les promoteurs du Salon du véhicule électrique de Montréal et du Salon international de l’auto de Québec, qui ont conclu un partenariat pour tenir cette première exposition, expliquent que le succès des deux premières éditions du salon à Montréal leur a prouvé que l’électrification des transports incarne la locomotive du développement durable des sociétés modernes.

Ils ont observé que les plus de 70 exposants du Salon du véhicule électrique de Montréal qui a eu lieu les 3, 4 et 5 mai derniers à la Place Bonaventure, ont attiré près de 23 500 visiteurs.

Certains grands constructeurs, tels Nissan, Toyota, Hyundai, Volkswagen et Porsche seront présents au salon à Québec.

Les visiteurs auront l’occasion de faire l’essai d’une vingtaine de modèles, dont la nouvelle Jaguar I-PACE et la Tesla Model 3. Ils pourront aussi essayer des vélos électriques, des scooters et des trottinettes, ou assister à une trentaine de conférences thématiques sur les déplacements mus à l’électricité.

Transition énergétique Québec sera présent afin d’expliquer les rabais et subventions offerts par le gouvernement du Québec.

Deux ministres du gouvernement visiteront le salon vendredi: Benoît Charette, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, et Jonathan Julien de l’Énergie et des Ressources naturelles.

Les portes du salon sont ouvertes ce vendredi à compter de 10h00 jusqu’à 21h00, samedi de 10h00 à 18h00 et dimanche de 10h00 à 17h00. L’admission générale a été fixée à 15 $, mais des rabais sont offerts.