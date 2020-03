Le Salon international de l’auto de Québec a lieu de mardi à dimanche à ExpoCité

QUÉBEC — Le Salon international de l’auto de Québec ouvre ses portes mardi à 9h30 et tiendra l’affiche jusqu’à dimanche prochain à ExpoCité, sur le boulevard Wilfrid-Hamel.

Cette année, quelque 400 automobiles de 36 constructeurs sont exposées, dont quelques primeurs québécoises ou canadiennes.

Les visiteurs âgés de 21 ans et plus et détenteurs d’un permis de conduire auront l’occasion de faire l’essai d’un véhicule électrique sur un parcours de 5,1 km. Les modèles Chevrolet Bolt EV, Mitsubshi Outlander PHEV, Nissan Leaf, Toyota Prius Prime, Toyota Mirai, Volkswagen e-Golf, Hyundai iOniq électrique, Hyundai Kona électrique, Kia Soul Ev et Audi e-tron seront proposés.

Une voiture de course de la série Nascar 2020 du coureur automobile Alexandre Tagliani sera en montre chaque jour. Mardi, le pilote sera d’ailleurs sur les lieux.

La zone antique met en montre une Cadillac 1959, un Chevrolet Impala 1958 et un Chevrolet Confederate 1932 dans un décor thématique.

Et en cette semaine de relâche des écoliers, les promoteurs ont organisé une zone familiale de 10 000 pieds carrés où on trouve des jeux gonflables et un service de halte-garderie.

Le Salon international de l’auto de Québec fermera ses portes à chaque jour à 21h00, sauf dimanche, à 17h00.