Le scandale qui éclabousse Andrew Cuomo et la réponse des démocrates

NEW YORK — Les démocrates de tous les États-Unis ont célébré le gouverneur de New York Andrew Cuomo comme le visage de la compétence gouvernementale pour sa gestion de la crise sanitaire alors que le président Donald Trump était critiqué pour la réponse de son administration à la pandémie l’année dernière.

Maintenant, le gouverneur démocrate est aux prises avec un scandale de harcèlement sexuel qui met à l’épreuve les limites du soutien de son parti alors que les démocrates sont aux prises avec l’un des premiers maux de tête politiques de l’ère post-Trump.

Jusqu’à présent, peu de démocrates sont venus à la rescousse d’Andrew Cuomo. Mais ils ne l’ont pas non plus explicitement condamné.

Les deux sénateurs démocrates américains de New York ont publiquement approuvé l’enquête de la procureure générale de l’État sur le comportement d’Andrew Cuomo. Lundi, le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, a qualifié les allégations de «profondément troublantes et profondément préoccupantes».

Et lundi, le président Joe Biden, un allié de longue date du gouverneur Cuomo, a refusé de protéger le gouverneur assiégé.

L’attachée de presse de la Maison-Blanche, Jen Psaki, a déclaré que le président soutenait l’enquête de la procureure générale de l’État. Elle a noté que Joe Biden exige que les gens soient traités avec courtoisie et respect dans son administration.

«Le point de vue du président a été cohérent et clair», a déclaré Jen Psaki interrogée sur Andrew Cuomo. «Toute femme qui se prononce (sur des allégations) doit être traitée avec dignité et respect.»

L’enquête sur Andrew Cuomo intervient à un moment délicat alors que les démocrates s’efforcent de projeter l’unité et la compétence contrairement à quatre ans de scandales et de comportements bouleversant les normes sous Donald Trump. Le scandale d’Andrew Cuomo menace également le haut niveau moral recherché par les démocrates sur les questions liées au genre et au harcèlement sexuel – qui sont importantes pour de nombreuses femmes qui ont abandonné les républicains en masse l’automne dernier pour aider à alimenter la victoire de Joe Biden.

Alors que les démocrates ne se rallient pas à Andrew Cuomo, peu l’appellent à démissionner. Pour l’instant, la représentante Kathleen Rice est la seule démocrate de la délégation du Congrès de New York à appeler explicitement à la démission du gouverneur.

Cela contraste avec le traitement de l’ancien sénateur du Minnesota Al Franken, qui a finalement cédé aux pressions de son propre parti pour qu’il démissionne en 2018 après avoir été accusé d’inconduite sexuelle par plusieurs femmes.

À cette époque, la sénatrice de New York Kisten Gillibrand était la première démocrate à appeler à la démission d’Al Franken. Dimanche, Kisten Gillibrand a qualifié les allégations contre Andrew Cuomo de «sérieuses et profondément préoccupantes» et a appelé la procureure générale Letitia James à mener «une enquête transparente, indépendante et approfondie assortie d’un pouvoir d’assignation».

Les républicains ont souligné la réponse relativement prudente de certains démocrates, bien que la critique directe du GOP à l’égard d’Andrew Cuomo ait été quelque peu atténuée compte tenu de la longue liste d’allégations de harcèlement sexuel contre Donald Trump.

Une porte-parole de Donald Trump a refusé d’intervenir lorsqu’on l’a questionnée lundi.

La présidente du Comité national républicain, Ronna McDaniel, a offert une déclaration écrite sur le refus de Joe Biden de condamner plus vigoureusement Andrew Cuomo.

«Joe Biden prétend qu’il est ce leader unificateur, mais si Andrew Cuomo n’est pas digne de ses critiques, alors qui l’est?» a écrit Ronna McDaniel, notant que Joe Biden l’année dernière a vanté le leadership d’Andrew Cuomo au début de la pandémie.

Andrew Cuomo faisait déjà l’objet de critiques pour avoir sous-estimé le nombre de décès liés au coronavirus dans les maisons de soins la semaine dernière lorsqu’une ancienne assistante, Lindsey Boylan, a élaboré sur les allégations de harcèlement qu’elle avait faites pour la première fois en décembre. Lindsey Boylan a déclaré qu’Andrew Cuomo l’avait soumise à un baiser non sollicité et à des commentaires sur son apparence.

Les appels à une enquête se sont multipliés lorsqu’une deuxième ancienne assistante a rendu public samedi des allégations de harcèlement.

Charlotte Bennett, une assistante de bas niveau dans l’administration Cuomo jusqu’en novembre, a déclaré au New York Times qu’Andrew Cuomo lui avait posé des questions sur sa vie sexuelle, en demandant notamment si elle avait déjà eu des relations sexuelles avec des hommes plus âgés, et a fait d’autres commentaires qu’elle a interprétés comme évaluant son intérêt pour une liaison.

Andrew Cuomo a reconnu pour la première fois dimanche que certains de ses comportements avec les femmes «étaient peut-être insensibles ou trop personnels» et a déclaré qu’il coopérerait à l’enquête sur le harcèlement sexuel menée par la procureure générale de l’État.

Dans une déclaration écrite, il a déclaré qu’il avait taquiné des gens sur leur vie personnelle dans le but d’être «ludique».

Andrew Cuomo, le fils de 63 ans de l’ancien gouverneur de New York, Mario Cuomo, est au milieu de son troisième mandat de quatre ans en tant que principal élu du quatrième État le plus peuplé du pays. On s’attend à ce qu’il se présente pour un autre mandat l’année prochaine; New York n’a pas de limite de mandat pour les gouverneurs.

Les points de presse quotidiens d’Andrew Cuomo sur le coronavirus l’ont amené dans les salons de millions d’électeurs à travers le pays l’année dernière, mais il a longtemps été davantage considéré comme un acteur régional de la politique démocrate. Pourtant, il a brièvement envisagé une candidature présidentielle avant la dernière élection et il est actuellement président de l’Association nationale des gouverneurs.

Un porte-parole de l’Association nationale des gouverneurs n’a pas répondu à une demande de commentaires lundi.

«Je pense que l’idée que cela a un impact politique plus large que ceux qui s’intéressent de très près à la politique est erronée», a déclaré le sondeur Jefrey Pollock.

Pour le moment, l’équipe d’Andrew Cuomo ne voit aucun risque pour sa réélection en 2022.

«Chaque fois que vous devez faire face au chaos, il y a toujours un risque d’impact sur une course», a déclaré Jeffrey Pollock. «Mais pour le moment, il n’y a pas de course. Il n’y a personne qui court contre lui. Et dans le passé, quand il y avait beaucoup d’enthousiasme pour des opposants, chacun d’eux a été vaincu par une large marge.»

Le défi d’Andrew Cuomo souligne une dure réalité politique bien connue à New York: l’extrême gauche du Parti démocrate ne l’a jamais beaucoup aimé.

Au moins deux législateurs démocrates ont appelé Andrew Cuomo à démissionner, mais les premières critiques les plus agressives ont été limitées aux progressistes qui ont essayé et échoué pendant des années dans leurs tentatives pour le vaincre.

Son dernier défi provenant de la gauche est venu de l’actrice Cynthia Nixon, qu’Andrew Cuomo avait devancée par plus de 30 points. Lundi, Cynthia Nixon a encouragé les critiques d’Andrew Cuomo sur les réseaux sociaux et a interpellé Kisten Gillibrand pour ne pas avoir réprimandé le gouverneur plus fermement.

«Le chat a mangé ta langue @SenGillibrand ???» a demandé Cynthia Nixon.

Le bureau de la sénatrice de New York Kisten Gillibrand n’a pas répondu immédiatement aux questions de l’Associated Press.

Pendant ce temps, Letitia James, la procureure générale de l’État, a déclaré qu’elle allait de l’avant avec une enquête sur les allégations contre Andrew Cuomo après avoir reçu une lettre de son bureau lundi l’autorisant à prendre en charge l’enquête. Cette lettre permet à Letitia James de suppléer un cabinet d’avocats externe pour mener l’enquête avec plein pouvoir d’assignation.

Une fois l’enquête terminée, les résultats seront divulgués dans un rapport public.

«Andrew Cuomo est intouchable depuis très longtemps», a déclaré la stratège progressiste basée à New York, Sophie Ellman-Golan, du groupe «Jews for Racial and Economic Justice», qui a appelé à la démission du gouverneur. «Notre État mérite tellement mieux.»

– Par Steve Peoples, The Associated Press