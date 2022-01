Le scrutin fédéral anticipé a coûté 630 M $, soit 128 M $ de plus qu’en 2019

OTTAWA — Les élections fédérales anticipées de l’an dernier ont coûté environ 630 millions $, soit 128 millions $ de plus qu’en 2019, en partie à cause des coûts supplémentaires liés à la pandémie, indique Élections Canada.

Dans un rapport officiel déposé lundi, Élections Canada décrit les embûches semées par la COVID-19 pour cette vaste entreprise. L’agence indique aussi qu’elle a surestimé le nombre de Canadiens qui voteraient par correspondance lors de ce tout premier scrutin fédéral en période de pandémie.

Élections Canada rappelle aussi qu’elle a eu du mal à recruter du personnel pour travailler dans les bureaux de scrutin, notamment pour faire respecter la distanciation et désinfecter les surfaces.

Pour faciliter le recrutement, l’agence a accordé une augmentation de salaire au personnel le jour du scrutin. Certains employés ont d’ailleurs été victimes de «comportements grossiers ou de harcèlement» de la part d’électeurs, notamment en ce qui concerne le port du masque.

À cause de la pandémie, de nombreuses écoles et centres communautaires n’étaient pas disponibles le jour du scrutin, ce qui a forcé Élections Canada à trouver d’autres lieux, parfois plus petits, ce qui a entraîné des files d’attente dans certains bureaux.

La difficulté à trouver des bureaux de vote a aussi entraîné des retards dans l’envoi des cartes d’information de l’électeur — le temps que l’on trouve l’endroit où ils iraient voter.

Le rapport d’Élections Canada révèle également que de nombreuses communautés autochtones ne disposaient d’aucun bureau de scrutin le 20 septembre. Sur environ 635 communautés autochtones au Canada, seulement 57 % se sont vu attribuer un bureau de vote dans leur réserve. Les 274 autres communautés avaient accès à un bureau de scrutin hors réserve, à des distances variables.

Élections Canada dit avoir présenté ses excuses aux électeurs de trois communautés autochtones accessibles seulement par avion près de Kenora, dans le nord-ouest de l’Ontario. En se présentant pour voter le jour du scrutin, ces électeurs ont découvert qu’il n’y avait pas de bureau, malgré ce qui avait été initialement prévu et communiqué.