Le secrétaire à la Santé dénonce la décision d’un juge sur la pilule abortive

WASHINGTON — Le plus haut responsable de la santé des États-Unis a déclaré dimanche qu’une décision de justice menaçant la disponibilité d’un médicament principal utilisé dans l’avortement médicamenteux n’était «pas l’Amérique» et il n’a pas exclu de défier l’ordonnance du juge si nécessaire.

«Nous voulons que les tribunaux annulent cette décision imprudente, a déclaré Xavier Becerra, secrétaire à la santé du président Joe Biden, à l’émission “State of the Union” de CNN. Nous voulons, oui, que les femmes continuent d’avoir accès à un médicament qui a fait ses preuves en toute sécurité. Des millions de femmes ont utilisé ce médicament dans le monde.»

Il a souligné que pour l’instant, les femmes ont accès à la mifépristone, un médicament abortif, après qu’un juge fédéral du Texas, Matthew Kacsmaryk, nommé par Donald Trump, a suspendu sa décision de vendredi pendant une semaine afin que les responsables fédéraux puissent déposer une contestation. Le médicament a été approuvé en 2000 par la Food and Drug Administration (FDA), qui est supervisée par le Département de la santé et des services sociaux dirigé par M. Becerra.

Le président Biden a déclaré que son administration combattrait la décision du Texas. L’ordonnance de 67 pages du juge Kacsmaryk a donné sept jours au gouvernement pour faire appel.

«Nous avons l’intention de tout faire pour nous assurer que (le médicament) est disponible non seulement dans une semaine, mais à l’avenir, point final, car la mifépristone est l’un des médicaments les plus sûrs et les plus efficaces que nous ayons vus au cours des 20 dernières années pour aider les femmes avec leurs soins de santé, en particulier les soins d’avortement», a déclaré M. Becerra.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pourrait recommander à la FDA d’ignorer une interdiction, M. Becerra a répondu que «tout est sur la table».

Il existe une incertitude quant à l’accès à la méthode d’avortement la plus couramment utilisée aux États-Unis à la suite de deux décisions de justice distinctes et contradictoires au Texas et à Washington sur la légalité de la mifépristone.

La décision du juge Kacsmaryk ordonnant une suspension de l’approbation fédérale de la mifépristone a annulé des décennies d’approbation scientifique. Mais une décision rendue presque au même moment dans l’État de Washington par le juge de district Thomas O. Rice, nommé par Barack Obama, a ordonné aux autorités américaines de ne faire aucun changement qui restreindrait l’accès au médicament dans au moins 17 États où les démocrates ont poursuivi un effort pour protéger sa disponibilité.

Le secrétaire Becerra a déclaré que l’ordonnance du juge Kacsmaryk pourrait avoir des conséquences désastreuses sur la légalité de tout médicament approuvé par la FDA, comme les vaccins, l’insuline ou les nouveaux médicaments contre la maladie d’Alzheimer mis sur le marché, car elle cherche à «bouleverser» l’ensemble du processus d’approbation de la FDA.

M. Becerra, qui est l’ancien procureur général de Californie, a reconnu qu’il y avait de «bonnes chances» que l’affaire soit finalement tranchée par la Cour suprême, qui a annulé l’année dernière l’arrêt Roe c. Wade et restreint l’accès à l’avortement dans tout le pays.

«Si un juge décide de substituer sa préférence, son opinion personnelle à celle des scientifiques et des professionnels de la santé, quel médicament ne fait pas l’objet d’une sorte de contestation judiciaire ? Nous devons donc aller au tribunal», a-t-il affirmé.

«Ce que vous avez vu par ce juge dans ce tribunal, dans cet État, ce n’est pas l’Amérique, a soutenu M. Becerra. L’Amérique s’en tient aux preuves. L’Amérique fait ce qui est juste. L’Amérique fait ce qui est transparent et nous pouvons montrer que ce que nous faisons est pour les bonnes raisons.»