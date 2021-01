Le secrétaire à la Sécurité intérieure quitte et le FBI craint des émeutes armées

WASHINGTON — Le chef par intérim du département de la Sécurité intérieure du président Donald Trump a brusquement démissionné lundi, alors que selon le FBI, le pays est confronté à une menace terroriste accrue de la part d’extrémistes cherchant à renverser le résultat des élections.

L’annonce du secrétaire par intérim du «Department of Homeland Security», Chad Wolf, est déroutante. Cela se produit moins d’une semaine après qu’il se soit engagé à rester en poste et à seulement dix jours de l’investiture du président élu Joe Biden.

On ignore ce qui l’a poussé à changer de cap, mais on sait que les États-Unis se préparent à de potentiels événements violents avant l’investiture du 20 janvier. La police fédérale (FBI) a fait part de son inquiétude concernant des projets de manifestations armées dans les 50 capitales des États et à Washington.

Chad Wolf a cité une contestation juridique de sa direction comme raison de sa démission, mais cela avait fait surface il y a des mois.

«Depuis des mois, nous savons que Chad Wolf a servi illégalement à son poste, donc le moment de sa démission du département est discutable», a déclaré le représentant démocrate Bennie Thompson, président du Comité de la sécurité intérieure de la Chambre. Il démissionne pendant une période de crise nationale et lorsque des terroristes intérieurs peuvent planifier des attaques supplémentaires contre notre gouvernement.»

Chad Wolf, qui occupait un poste intérimaire depuis novembre 2019 et n’a jamais été confirmé par le Sénat, a déclaré qu’il avait été contraint de partir en raison des «événements récents», dont des décisions de tribunaux qui ont conclu qu’il ne pouvait légalement occuper le poste. Il n’a pas précisé les autres événements, ni cité d’autres facteurs.

Le départ de Chad Wolf fait suite aux démissions soudaines d’autres responsables du cabinet irrités par le rôle de Donald Trump qui a encouragé une foule en colère à prendre d’assaut le Capitole le 6 janvier, sous prétexte de fausses allégations de fraude électorale.

Chad Wolf a condamné l’attaque violente du Capitole par les partisans de Donald Trump, la qualifiant de «tragique et écœurante». La semaine dernière, il avait également déclaré qu’il resterait à son poste jusqu’à la fin de l’administration Trump pour assurer une transition en douceur et aider le département à rester concentré sur les menaces auxquelles le pays est confronté.

La Maison-Blanche n’avait émis aucun commentaire au moment d’écrire ces lignes.

Chad Wolf a dirigé le département de la Sécurité intérieure alors qu’il mettait en œuvre les priorités de l’administration Trump en matière d’immigration et d’application de la loi, ce qui a suscité des critiques selon lesquelles il aurait politisé un département qui a été créé pour mieux protéger la nation à la suite des attentats terroristes du 11 septembre 2001.

Pendant son mandat, le département a été accusé par un dénonciateur d’avoir supprimé des faits dans des dossiers de renseignement que Donald Trump aurait pu trouver choquants, dont des informations sur l’ingérence de la Russie dans les élections et la menace croissante posée par les suprémacistes blancs. Chad Wolf et le département ont nié les allégations.

Le secrétaire par intérim a défendu son mandat dans sa déclaration aux employés, affirmant que le département avait renforcé la sécurité aux frontières et lancé avec succès l’agence de cybersécurité qui a contribué à la supervision des élections de 2020.

«Je pars en sachant que le département s’est positionné pour une transition ordonnée et en douceur vers l’équipe du président élu Biden», a-t-il écrit.

«Accueillez-les, partagez vos connaissances et apprenez d’eux. Ce sont vos leaders pour les quatre prochaines années – une période qui sera sans aucun doute pleine de défis et d’opportunités pour montrer au public américain la valeur du département de la Sécurité intérieure et pourquoi il vaut son investissement.»

Peter Gaynor, l’administrateur de l’Agence fédérale de gestion des urgences, assumera les fonctions de chef par intérim du département de la sécurité intérieure jusqu’à ce que l’administration Biden prenne le relais.

– Par Ben Fox, The Associated Press