Le secrétaire aux Transports dit à Norfolk Southern d’appuyer la population de l’Ohio

WASHINGTON — Le secrétaire aux Transports, Pete Buttigieg, a envoyé dimanche une lettre au PDG de Norfolk Southern, avertissant que la société de transport ferroviaire de marchandises doit «démontrer un soutien sans équivoque à la population» de l’East Palestine, dans l’Ohio, et des régions environnantes après le déraillement d’un train enflammé qui a entraîné le rejet de produits chimiques et les inquiétudes des résidents quant à leur santé.

«Norfolk Southern doit respecter son engagement de rétablir la situation des résidents – et doit également respecter son obligation de faire tout ce qu’il faut pour arrêter de mettre en danger des communautés telles que la East Palestine, a écrit M. Buttigieg. C’est le bon moment pour Norfolk Southern de prendre une position de leader au sein de l’industrie ferroviaire, en adoptant une posture qui se concentre sur le soutien, et non l’entrave, des efforts visant à élever le niveau de la réglementation américaine en matière de sécurité ferroviaire.»

Le gouverneur de l’Ohio, Mike DeWine, a déclaré vendredi que les produits chimiques qui se sont déversés dans la rivière de l’Ohio ne sont plus un risque, même si les habitants de la communauté disent avoir des maux de tête constants et les yeux irrités. L’État prévoit d’ouvrir une clinique médicale dans le village qui compte 4700 habitants pour analyser leurs symptômes, malgré les déclarations répétées selon lesquelles les tests d’air et d’eau n’ont montré aucun signe de contamination.

Pourtant, l’incertitude persiste quant aux conséquences d’un déraillement survenu il y a environ deux semaines.

Peter DeCarlo, professeur de santé environnementale et d’ingénierie à l’Université Johns Hopkins, a déclaré dimanche à ABC News que davantage de tests sont nécessaires pour déterminer quels produits chimiques sont présents.

«Nous n’avons tout simplement pas les informations nécessaires pour comprendre quels produits chimiques peuvent être présents, a déclaré M. DeCarlo. Nous savons qu’il s’agissait au départ de chlorure de vinyle, mais dès que vous le brûlez, tout s’arrête. Vous avez beaucoup de sous-produits chimiques qui peuvent se produire à partir d’un processus de combustion comme celui-là.»

Lorsqu’on lui a demandé s’il retournerait dans l’East Palestine s’il y vivait déjà, le professeur DeCarlo a répondu : «J’ai deux petits garçons. Je ne le ferais pas.»

Le PDG de Norfolk Southern, Alan Shaw, a publié samedi une déclaration selon laquelle il «est retourné dans l’East Palestine aujourd’hui pour rencontrer les dirigeants locaux, les premiers intervenants et un groupe d’employés de Norfolk Southern qui vivent dans la région».

«Dans chaque conversation d’aujourd’hui, j’ai partagé à quel point je suis désolé que cela soit arrivé à leur domicile», a mentionné M. Shaw. La société basée à Atlanta a créé un site Web avec des mises à jour sur la situation.

La lettre du secrétaire aux Transports dimanche est apparue comme un avertissement sévère à Norfolk Southern, disant: «Il est impératif que votre entreprise soit sans ambiguïté et franche dans son engagement à prendre soin des résidents – maintenant et à l’avenir.»

M. Buttigieg a déclaré que le Bureau national de la sécurité des transports enquêtait sur la cause du déraillement et que la Federal Railroad Administration analysait également si des violations de la sécurité s’étaient produites et tiendrait Norfolk Southern responsable si de telles violations avaient été commises.

L’Agence américaine de protection de l’environnement a déclaré que l’entreprise doit documenter la libération de contaminants dangereux et décrire les actions de nettoyage.

Mais M. Buttigieg a également souligné que Norfolk Southern et d’autres compagnies ferroviaires «ont dépensé des millions de dollars devant les tribunaux et fait pression sur les membres du Congrès pour s’opposer aux règles de sécurité commune, en arrêtant complètement certaines et en réduisant la portée des autres».

Il a soutenu que cet effort sapait les règles sur les exigences de freinage et retardait l’introduction progressive de wagons plus durables pour transporter des matières dangereuses jusqu’en 2029, au lieu de la «date initialement envisagée de 2025».

Le secrétaire aux Transports a déclaré que les résultats de l’enquête ne sont pas encore connus, mais qu’ils savent «que ces mesures contre lesquelles Norfolk Southern et ses pairs ont fait pression visaient à améliorer la sécurité ferroviaire et à assurer la sécurité des Américains».