Le secrétaire d’État américain rencontrera Trudeau et Freeland à Ottawa jeudi

OTTAWA — Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo sera en visite au Canada plus tard cette semaine pour s’entretenir avec le premier ministre Justin Trudeau et la ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland.

Leur réunion intervient avant le sommet des dirigeants des pays du G7, qui aura lieu le week-end prochain à Biarritz, en France.

Le bureau de Mme Freeland a indiqué qu’elle s’entretiendrait avec M. Pompeo jeudi à Ottawa. Ils discuteront de la coopération entre le Canada et les États-Unis dans divers dossiers nationaux et internationaux, notamment en matière de sécurité et de politique étrangère.

La réunion est présentée comme une occasion de mettre à profit les résultats de la visite de Justin Trudeau en juin à Washington, où il a rencontré le président Donald Trump et discuté des relations avec la Chine, ainsi que de la détention des Canadiens Michael Spavor et Michael Kovrig dans ce pays.

M. Trudeau s’est entretenu par téléphone vendredi avec M. Trump, et les deux dirigeants ont de nouveau évoqué la détention des deux Canadiens. Ils ont aussi abordé les manifestations prodémocratie à Hong Kong et leur soutien à la ratification du nouvel accord commercial nord-américain.

MM. Trump et Trudeau ont également discuté des défis de l’économie mondiale et ont dit souhaiter approfondir ces discussions en personne lors du sommet du G7.