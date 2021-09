Le secrétaire d’État Blinken presse les talibans d’autoriser les vols d’évacuation

BASE AÉRIENNE DE RAMSTEIN, ALLEMAGNE — Le secrétaire d’État américain Antony Blinken fait pression sur les talibans pour qu’ils autorisent les vols nolisés qui transporteraient des personnes autorisées à quitter Mazar-e-Sharif.

M. Blinken a déclaré mercredi que les talibans n’autorisaient pas le départ des vols, car ils prétendent que certains des passagers n’ont pas les documents requis.

«Bien qu’il y ait des limites à ce que nous pouvons faire sans personnel au sol, sans aéroport avec une sécurité et des procédures normales en place, nous travaillons pour faire tout ce qui est en notre pouvoir pour soutenir ces vols et les aider à décoller», a-t-il ajouté.

Le secrétaire d’État a déclaré que ces démarches incluent la collaboration avec des défenseurs des droits et des législateurs pour aider à coordonner leurs efforts et offrir des conseils, ainsi qu’aider à organiser les droits d’atterrissage et assurer la liaison avec d’autres pays de la région afin d’autoriser les avions à les survoler.

«Nous avons clairement indiqué à toutes les parties, nous avons clairement indiqué aux talibans que ces avions doivent pouvoir décoller», a-t-il dit, ajoutant que les États-Unis continueront de faire pression sur les talibans.

Reconnaissance internationale

Le secrétaire Blinken a également dit aux talibans que «toute légitimité, tout soutien devra être gagné» après la nomination par l’organisation d’un gouvernement intérimaire.

M. Blinken a pris la parole à la suite d’une réunion virtuelle mercredi des ministres de 22 pays, de l’OTAN et de l’Union européenne.

Il a réitéré la réponse initiale prudente des États-Unis à l’annonce mardi par les talibans de la composition d’un gouvernement intérimaire.

Le nouveau gouvernement regorge d’anciens combattants de leur régime intransigeant des années 1990 et de ceux qui ont mené pendant 20 ans la guerre contre la coalition dirigée par les États-Unis.

Selon M. Blinken, le gouvernement et les talibans seront jugés sur leurs actions.