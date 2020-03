Le secteur de la transformation alimentaire voudrait être un «service essentiel»

SAINT-LAMBERT, Qc — Le Conseil des industriels laitiers du Québec demande aux gouvernements d’accorder le statut de «service essentiel» au secteur de la transformation alimentaire, en particulier des produits laitiers.

Le conseil rappelle que plusieurs travailleurs de ce secteur ont des enfants d’âge préscolaire et scolaire. Or, l’organisme estime qu’il faut assurer une disponibilité maximale de cette main-d’oeuvre «qualifiée et essentielle à nos activités».

Le gouvernement du Québec a déjà décrété que des services de garde, autrement fermés à la population, doivent être toutefois maintenus pour les jeunes enfants des travailleurs des «services essentiels», comme les employés du secteur de la santé, les pompiers et les policiers.

Le Conseil des industriels laitiers du Québec demande donc que le secteur de la transformation alimentaire bénéficie lui aussi de ce statut de «services essentiels», afin de «pouvoir continuer de répondre aux besoins alimentaires de la population».

Dans un communiqué, le président du Conseil, Charles Langlois, précise par ailleurs que les consignes mondiales et nationales «sont appliquées rigoureusement dans toutes les unités de fabrication de produits laitiers», et que les producteurs laitiers «déploient des plans robustes de prévention pour protéger leurs employés, fournisseurs ainsi que les lignes de production».

M. Langlois rappelle aussi «qu’il est scientifiquement reconnu que le lait et les produits laitiers ne sont pas des vecteurs de transmission du coronavirus».

Le Conseil compte quelque 90 entreprises laitières membres au Québec et une cinquantaine de fournisseurs de services aux membres.