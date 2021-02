Le Sénat a adopté le projet de loi sur l’aide médicale à mourir

OTTAWA — Les sénateurs ont approuvé à une écrasante majorité un projet de loi visant à élargir l’accès à l’aide médicale à mourir, avec des amendements qui assoupliraient l’accès encore plus que ce que propose le gouvernement.

Une version révisée du projet de loi C-7 a été adoptée par le Sénat par 66 voix contre 19, avec trois abstentions.

Les sénateurs ont approuvé cinq amendements.

L’un des amendements imposerait un délai de 18 mois à l’interdiction prévue dans le projet de loi pour les personnes souffrant d’une maladie mentale, mais pas de maladie physique. Un autre amendement permettrait aux personnes qui craignent d’être diagnostiquées comme atteintes de démence ou d’autres affections érodant leurs compétences de faire une demande anticipée d’aide médicale à mourir.

La version révisée du projet de loi devra être renvoyée à la Chambre des communes, qui devra ensuite décider d’accepter ou de rejeter les amendements.

Les Montréalais Nicole Gladu et Jean Truchon avaient contesté avec succès en Cour supérieure la disposition de l’ancienne loi fédérale sur l’aide médicale à mourir qui limitait la procédure aux personnes dont la mort naturelle est «raisonnablement prévisible». Ni Mme Gladu ni M. Truchon ne se qualifiaient pour l’aide médicale à mourir à cause de ce critère de «mort raisonnablement prévisible».

En septembre 2019, la juge Christine Baudouin a invalidé cette restriction, qui violait selon elle l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui prévoit que «chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne». Le gouvernement fédéral a choisi de ne pas faire appel de la décision et le projet de loi C-7 vise à mettre la loi en conformité avec le jugement Baudouin.