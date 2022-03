Le Sénat américain approuve l’aide de 13,6 milliards $ à l’Ukraine et aux pays alliés

WASHINGTON — Un programme d’aide militaire et humanitaire d’urgence de 13,6 milliards $ US pour l’Ukraine assiégée et ses alliés européens a facilement obtenu l’approbation finale du Congrès américain jeudi, inclus dans un projet de loi de dépenses à l’échelle du gouvernement ayant cinq mois de retard.

Avec l’invasion russe en Ukraine ayant tué des milliers de personnes et forcé plus de 2 millions d’autres à fuir, le Sénat a approuvé la législation globale de 1500 milliards $ par une marge bipartite de 68 contre 31. Les démocrates et les républicains se sont affrontés en cette année électorale concernant la hausse de l’inflation, la politique énergétique et les restrictions persistantes en cas de pandémie, mais ils se sont ralliés à l’envoi d’aide à l’Ukraine, dont la résilience obstinée contre la force brutale a été une source d’inspiration pour de nombreux électeurs.

«Nous avons promis au peuple ukrainien qu’il ne se lancerait pas seul dans sa lutte contre (le président russe Vladimir) Poutine», a déclaré le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, démocrate de New York, juste avant le vote.

La Chambre avait adopté le projet de loi de compromis facilement mercredi. La signature du président Joe Biden était assurée.

Environ la moitié de la mesure de 13,6 milliards $ était destinée à armer et équiper l’Ukraine et à couvrir les coûts du Pentagone pour l’envoi de troupes américaines dans d’autres pays d’Europe de l’Est inquiets à propos de la guerre à proximité. Une grande partie du reste comprenait une assistance humanitaire et économique, le renforcement des défenses des alliés régionaux et la protection de leurs approvisionnements énergétiques et de leurs besoins en matière de cybersécurité.

Les républicains ont fortement soutenu ces dépenses. Mais ils ont critiqué M. Biden pour avoir agi trop timidement, comme dans le différend non résolu avec la Pologne sur la façon dont cette nation pourrait donner des avions de combat MiG à l’Ukraine.