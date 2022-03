Le Sénat argentin approuve l’accord avec le FMI sur la dette du pays

BUENOS AIRES, Argentine — Le Sénat argentin a donné jeudi son approbation législative finale à l’administration du président Alberto Fernández pour refinancer la dette de 45 milliards $ du gouvernement auprès du Fonds monétaire international (FMI) et éviter un défaut de paiement.

Les sénateurs ont voté par 56 voix contre 13, avec 3 abstentions, pour approuver l’accord signé avec le FMI début mars. Il a été approuvé par la Chambre des députés la semaine dernière, mais il doit encore être validé par le conseil d’administration du FMI.

Bien que l’approbation aide le pays sud-américain à éviter un autre défaut et des turbulences économiques, elle a peut-être créé une fracture insurmontable entre M. Fernández et sa puissante vice-présidente, l’ancienne présidente Cristina Fernández, qui a remis en question les conditions négociées avec le FMI.

Le débat sur le refinancement a suscité des protestations de la part des Argentins en colère contre les accords passés du FMI qu’ils considéraient comme désastreux pour le bien-être économique du pays. Les manifestants ont lancé des pierres et mis le feu devant le bâtiment du Congrès lors des manifestations de la semaine dernière.

L’Argentine a assumé la dette en 2018 sous le gouvernement du président conservateur Mauricio Macri, mais elle n’a pas réussi à écraser complètement l’inflation ni à résoudre les problèmes économiques du pays.

Le gouvernement actuel de centre gauche a déclaré que le dernier accord de refinancement conclu avec le FMI est essentiel pour éviter un défaut de paiement sur les prêts et des problèmes encore plus graves pour une économie marquée par les problèmes et les crises passés.

Cela laisserait l’Argentine retarder le remboursement de sa dette jusqu’en 2026, les paiements se poursuivant jusqu’en 2034. Selon l’accord précédent, les paiements de la dette auraient été concentrés en 2022 et 2023.

Les forces de gauche, y compris certains membres du parti au pouvoir proches de la vice-présidente, ont fait valoir que certaines de ses mesures aggraveraient les conditions des 40 % d’Argentins pauvres.

Le gouvernement maintient que l’accord ne nécessiterait aucune refonte du système de retraite ou des règles du travail, bien qu’il affirme qu’il forcerait des augmentations des prix du gaz, de l’électricité et d’autres services publics.

« C’est une dette que nous n’aurions pas contractée, a déclaré Mme Fernández, la vice-présidente, qui n’est pas liée au président. J’entends des gens dire que l’accord et les obligations que l’Argentine a assumés signifieront des ajustements. Où sont les ajustements ? Des ajustements auraient dû être faits si nous étions tombés en défaut. Dans cette situation, nous n’aurions eu aucune issue ni échappatoire. »

En signe de son rejet de l’accord, la vice-présidente était absente pour le vote, qui s’est déroulé sous de fortes mesures de sécurité.

Nora Cortiñas, l’une des dirigeantes de l’emblématique organisation argentine de défense des droits humains des Mères de la place de Mai, a déclaré : « Ils nous disent qu’il n’y aura pas d’ajustements et, maintenant, les ajustements arrivent. Que cela n’augmentera pas et que cela n’augmentera pas. Mais (les prix) augmentent chaque jour. Comment se fait-il que tant de mensonges soient racontés au peuple ? »

Le porte-parole du FMI, Gerry Rice, n’a pas précisé jeudi quand le conseil d’administration de l’agence voterait sur l’accord, mais a estimé que ce ne serait pas beaucoup plus long.