Le sénateur Cory Booker appuie Joe Biden

WASHINGTON — L’ancien candidat démocrate à la présidentielle, le sénateur du New Jersey Cory Booker, a donné son appui à l’ancien vice-président Joe Biden. M. Booker a écrit sur Twitter, tôt lundi matin, que M. Biden «redonnera de l’honneur au bureau ovale et s’attaquera à nos défis les plus urgents».

M. Booker a mis fin à sa propre candidature présidentielle en janvier, s’engageant à faire «tout ce qui est en (son) pouvoir pour élire l’éventuel candidat démocrate à la présidence».

Sa décision s’ajoute aux appuis récents récoltés par Joe Biden de la part de plusieurs ex-candidats à la présidentielle démocrate, dont la sénatrice de la Californie Kamala Harris et l’ancien gouverneur du Massachusetts Deval Patrick. Les anciens rivaux de M. Biden Amy Klobuchar, Pete Buttigieg, Beto O’Rourke, Mike Bloomberg, Tim Ryan et John Delaney l’ont également soutenu.

Le sénateur du Vermont Bernie Sanders a reçu l’appui de Marianne Williamson et Bill de Blasio.