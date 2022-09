Le sénateur Dagenais, déjà sorti du caucus, quitte le parti à cause de Poilievre

OTTAWA — Le sénateur québécois Jean-Guy Dagenais estime que la première semaine de Pierre Poilievre à la tête du Parti conservateur le confortait dans sa décision de quitter le parti.

M. Dagenais, qui avait été candidat conservateur en 2011 dans Saint-Hyacinthe-Bagot, avait déjà décidé de quitter le caucus conservateur, en 2019, et de siéger à la chambre haute au sein du Groupe des sénateurs canadiens. Il se disait alors déçu des performances d’Andrew Scheer au Québec lors de la campagne électorale de 2019.

Plus récemment, M. Dagenais a appuyé la candidature de l’ex-premier ministre du Québec Jean Charest dans la course à la chefferie conservatrice. M. Dagenais n’était pas d’accord avec le soutien de M. Poilievre au convoi de camionneurs de l’hiver dernier à Ottawa, et avec sa proposition de congédier le gouverneur de la Banque du Canada.

Le sénateur explique que c’est pourquoi il a décidé, en fin de semaine, de quitter le parti à la suite de la victoire écrasante de M. Poilievre, qui a obtenu un large soutien au Québec même.

M. Dagenais ajoute que le bien-fondé de sa décision de quitter le Parti conservateur a été confirmé plus tard cette semaine en voyant la première conférence de presse mouvementée qu’a donnée M. Poilievre à Ottawa. Il a comparé la performance du chef conservateur à celle de l’ancien président américain Donald Trump.

Le sénateur trouve également «inacceptable» que le Parti conservateur ait envoyé un texto aux militants de la circonscription du député Alain Rayes, qui a également quitté le parti après la victoire de M. Poilievre samedi.

Le Parti conservateur s’est depuis excusé d’avoir envoyé ce message qui encourageait les militants de Richmond-Arthabaska à exiger la démission de M. Rayes, qui siège désormais comme député indépendant aux Communes.

M. Rayes avait lui aussi appuyé la candidature de Jean Charest dans la course à la direction.