Le sens de «rétablissement» varie d’une personne à l’autre

MONTRÉAL — Le mot «rétablissement» n’a pas le même sens dans la bouche des médecins que dans les oreilles des patients, et sa signification pourra même varier d’un patient à un autre, ont constaté des chercheurs de l’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (CUSM).

Cela pourra avoir un impact sur les attentes des patients qui se remettent d’une chirurgie, préviennent les chercheurs.

Pour les patients, la signification du rétablissement va au-delà des paramètres cliniques traditionnels et englobe des facteurs physiques, psychologiques et sociaux qui devraient être abordés par les chirurgiens et les patients dans leurs discussions sur le rétablissement, a-t-on expliqué par voie de communiqué.

«C’est un concept qui est très difficile à définir ou à mesurer, a dit le chercheur principal, le docteur Julio F. Fiore fils. La signification de ‘rétablissement’ pourra varier entre les différents participants.»

Les chirurgiens, les anesthésistes, les infirmières, les gestionnaires des hôpitaux et même les assureurs ne sont que quelques-uns des intervenants qui, en plus évidemment des patients, pourront ne pas s’entendre sur ce qu’on veut dire exactement par «rétablissement».

Les chercheurs ont interrogé 30 patients qui avaient subi diverses interventions chirurgicales à l’abdomen dans quatre pays différents (Canada, Italie, Brésil et Japon), puisque ce sont les interventions les plus courantes en Amérique du Nord.

On leur a posé des questions ouvertes telles que: Avez-vous le sentiment d’être complètement rétabli ? Quand vous sentirez-vous complètement rétabli ? D’autres questions portaient sur les défis et les difficultés survenus durant leur processus de guérison.

Les patients associent le rétablissement postopératoire à la reprise des habitudes et routines antérieures, à la résolution des symptômes et des tensions mentales causés par la chirurgie, à l’autonomie retrouvée dans les tâches quotidiennes et au fait de profiter de la vie.

Cela pourra donc fluctuer d’une personne à l’autre.

«Un patient plus âgé pourra vouloir recommencer à jardiner ou à jouer avec les petits enfants, a illustré le docteur Fiore. Un patient plus jeune et plus actif pourra vouloir reprendre son sport préféré. Donc le concept de ‘rétablissement’ pourra vraiment varier de patient en patient.»

Ne pas ressentir de douleur, retrouver l’appétit et surmonter les problèmes digestifs seraient d’autres indicateurs du rétablissement.

Lorsque les chirurgiens rencontrent leur patient avant l’intervention, la discussion portera souvent sur les taux possibles de complications ou même de mortalité, a-t-il ajouté, même s’ils peuvent être extrêmement faibles.

«Nos résultats montrent clairement que ce qui intéresse le plus les patients, ce qui les préoccupe le plus, c’est la capacité de reprendre leurs activités normales, de retrouver la santé physique et mentale qu’ils avaient avant l’opération», a dit le docteur Fiore, qui espère que ses travaux permettront de recentrer un peu plus les soins chirurgicaux sur le patient.

Les conclusions de cette étude sont publiées en ligne par le journal médical JAMA Surgery.