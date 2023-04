Le service de sécurité de Pierre Trudeau craignait pour sa sécurité

OTTAWA — La GRC s’inquiétait pour la sécurité de Pierre Trudeau lorsque l’ancien premier ministre a quitté le pouvoir, révèlent des documents.

M. Trudeau a dirigé le gouvernement canadien de 1968 à 1984, à l’exception d’une courte période en 1979-1980.

Même si les services de sécurité n’avaient reçu aucune menace contre lui, ils craignaient que son bilan n’incite certaines personnes à s’en prendre à lui.

La GRC avait alors recommandé d’accroître la sécurité autour de M. Trudeau.

«Il est juste de dire que le passage de M. Trudeau au poste de premier ministre a été souvent marqué par la controverse», peut-on lire dans un rapport étiqueté «secret» datant du 25 avril 1984.

«Sa personnalité perçue comme distante, son style politique provocateur et ses positions sur de nombreux sujets nationaux et internationaux ont suscité de fortes réactions émotives de Canadiens venant de tous les horizons politiques, ajoutait-on. Le premier ministre a fait adopter des lois, mis en place des politiques gouvernementales et s’est exprimé sur de nombreux sujets. Il a exacerbé, aigri et irriter de nombreuses catégories de la population canadienne.»

La Presse Canadienne a obtenu ses documents en vertu de la Loi d’accès à l’information.

Steve Hewitt, un professeur de l’Université de Birmingham, dit que ses documents symbolisent l’arrivée d’une nouvelle ère de sécurité au Canada, au cours de laquelle les anciens premiers ministres doivent toujours être protégés, même après leur passage en politique.