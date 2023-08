Le service de train léger d’Ottawa a été rétabli complètement

OTTAWA — Le service de train léger sur rail d’Ottawa a été rétabli complètement après une interruption d’un mois.

Un parc de 9 à 13 trains à une seule voiture — variant selon les pointes d’achalandage — circulera le long de l’intégralité de la ligne est-ouest du TLR pour le reste du mois d’août.

Le service a été brusquement interrompu au milieu de l’heure de pointe le 17 juillet après qu’un problème de sécurité avec le moyeu de roue d’un train a été découvert lors d’une inspection de routine.

Le fournisseur de transport en commun de la ville s’était engagé à effectuer une inspection détaillée de chaque véhicule et avait initialement déclaré que le TLR serait de retour sur les rails d’ici le 31 juillet.

Plus tard, il a abandonné ce plan, affirmant qu’il avait besoin de plus de temps pour ajuster les rails de retenue dans les virages serrés et remplacer les ensembles de moyeux de roue.

La semaine dernière, un nombre réduit de trains circulait entre la station Tunney’s Pasture la plus à l’ouest de la ligne et l’arrêt de l’Université d’Ottawa juste à l’est du centre-ville.

La commission de transport en commun d’Ottawa recevra un rapport analysant la cause fondamentale des problèmes d’assemblage des trains — en particulier avec les roulements d’essieu — et un autre détaillant les incidents du TLR liés à la pluie verglaçante, à la foudre et à d’autres problèmes le 12 octobre.