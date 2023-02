Le service public d’électricité en N.-É. critiqué sur sa préparation au froid extrême

HALIFAX — Le service public d’électricité de la Nouvelle-Écosse est pressé d’expliquer pourquoi des dizaines de milliers de clients étaient sans électricité au cours de la fin de semaine alors qu’un système d’air arctique recouvrait la province et apportait des températures jusqu’à -45°C avec le refroidissement éolien.

Jusqu’à 30 000 clients ont été laissés sans électricité en raison d’une augmentation de la demande combinée à des dommages à l’équipement causés par le froid extrême et les vents violents, a déclaré Nova Scotia Power.

La demande soudaine d’électricité «a provoqué une surcharge de l’équipement dans des zones spécifiques», a déclaré lundi Matt Drover, un directeur principal du service public, dans un courriel.

Il a affirmé que les «dispositifs de protection» au sein du réseau de la province sont conçus pour déclencher des pannes «pour protéger l’équipement contre les surcharges et d’autres dommages et pour prévenir les pannes plus importantes».

La consommation d’électricité à domicile a grimpé en flèche alors que les températures dans les Maritimes ont chuté jusqu’à -45°C avec le refroidissement éolien. Vendredi et samedi, Environnement Canada a lancé des alertes de froid extrême pour huit provinces et territoires.

Il n’y a pas que les Néo-Écossais qui ont été laissés sans courant durant le froid extrême. Samedi après-midi, plus de 6000 personnes étaient sans électricité au Nouveau-Brunswick et environ 2300 étaient dans le noir à l’Île-du-Prince-Édouard.

Les températures glaciales auraient provoqué l’éclatement de conduites d’eau dans de nombreuses résidences de la région, obligeant les gens à quitter leurs maisons.

Jacob Thompson, coordinateur de l’énergie au sein du groupe de militants environnementaux de la Nouvelle-Écosse Ecology Action Centre, a déclaré que s’il reconnaissait que la vague de froid a été brutale et sévère, il se demande pourquoi le service public n’était pas équipé pour faire face aux conditions météorologiques extrêmes.

«Ma principale idée est que tout l’équipement acheté par Nova Scotia Power devrait être en mesure de supporter des températures extrêmes. Ils savent qu’historiquement cela (le temps froid) se produit», a déclaré M. Thompson dans une entrevue lundi.

M. Drover a déclaré que l’équipement du service public est conçu pour résister à des températures froides «supérieures à -20°C». Environnement Canada a rapporté qu’Halifax avait connu des températures jusqu’à -25,6°C vendredi sans le refroidissement éolien.

Il a déclaré que le service public analysera l’équipement qui a été surchargé et tirera les leçons de cette panne et planifiera des améliorations.

La semaine dernière, l’organisme de réglementation des services publics de la Nouvelle-Écosse a approuvé une hausse des tarifs de Nova Scotia Power de 14 % sur deux ans. L’Ecology Action Centre a participé à l’accord de règlement des parties prenantes.

M. Thompson a fait valoir qu’il était important que des améliorations soient apportées pour garantir la résilience du réseau, car le changement climatique continuera d’entraîner des événements météorologiques extrêmes plus fréquents, comme des ouragans, des coups de froid et des tempêtes.

