Le Sinn Féin vise une victoire historique aux élections en Irlande du Nord

BELFAST, Royaume-Uni — Depuis que l’Irlande du Nord a été fondée en tant que province à majorité protestante il y a un siècle, ses gouvernements ont été dirigés par des politiciens unionistes qui se définissaient comme britanniques.

Mais, si les sondages d’opinion se confirment, l’élection de jeudi verra le Sinn Féin, un parti nationaliste irlandais qui cherche à s’unir à l’Irlande, devenir le plus grand groupe de l’Assemblée d’Irlande du Nord qui compte 90 sièges. Cela donnerait au Sinn Féin le poste de premier ministre du gouvernement de Belfast pour la première fois.

Ce serait une étape importante pour ce parti lié de longue date à l’Armée républicaine irlandaise (IRA), un groupe paramilitaire qui a tenté de sortir l’Irlande du Nord du régime britannique pendant des décennies de violence. Et cela rapprocherait le Sinn Féin de son objectif ultime d’une Irlande unie.

Mais ce n’est pas ce dont le parti — ou les électeurs — veut parler dans une campagne qui a été dominée par des soucis plus immédiats : longues listes d’attente pour les soins médicaux et flambée des prix des denrées et du carburant.

La crise économique — entraînée par la guerre en Ukraine, la pandémie de COVID-19 et la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne (UE) — domine également le débat électoral ailleurs au Royaume-Uni. Les votes jeudi pour élire les autorités locales en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles sont un test pour le premier ministre britannique Boris Johnson, dont la popularité a été mise à mal par des scandales liés à la violation des règles sanitaires.

La crise économique au cœur des débats

En Irlande du Nord, le Sinn Féin a minimisé l’importance de parler d’une Irlande unie dans sa campagne pour se concentrer sur les questions de pain et de beurre.

«Les choses auxquelles le public veut que nous répondions, c’est d’essayer de mettre de l’argent dans ses poches pour l’aider à faire face à la crise du coût de la vie», a souligné mardi Michelle O’Neill, chef du parti en Irlande du Nord, lors d’un débat électoral télévisé. Elle a dit qu’elle n’était pas «fixée sur une date» pour un référendum d’unification.

Même ainsi, Katy Hayward, professeur de sociologie politique à l’Université Queen’s de Belfast, a déclaré que le Sinn Féin prenant la première place serait un moment «très significatif».

«Et nous savons que les nationalistes le reconnaîtront comme tel, même s’ils ne veulent pas nécessairement un scrutin frontalier imminent, a-t-elle expliqué. Et, bien sûr, les unionistes y verront également un moment important et critique. Enfin, il s’agira en grande partie de la façon dont les autres partis réagissent à ce scénario.»

Un gouvernement fonctionnel demandé

De nombreux électeurs espèrent simplement que les élections mèneront un gouvernement fonctionnel, mais cela semble peu probable à court terme.

Dans le cadre du système de partage du pouvoir en Irlande du Nord, créé par l’accord de paix de 1998 qui a mis fin à des décennies de conflit catholique-protestant, les postes de premier ministre et de vice-premier ministre sont répartis entre le plus grand parti unioniste et le plus grand parti nationaliste.

Les deux postes doivent être pourvus pour qu’un gouvernement fonctionne. Le Parti unioniste démocrate (DUP), qui est le plus important de l’Assemblée d’Irlande du Nord depuis deux décennies, a insinué qu’il pourrait ne pas servir sous un premier ministre du Sinn Féin.

Le DUP a également ajouté qu’il refuserait de rejoindre un nouveau gouvernement à moins qu’il n’y ait des changements majeurs dans les arrangements frontaliers post-Brexit, connus sous le nom de protocole d’Irlande du Nord, auxquels de nombreux unionistes s’opposent.

«Les institutions politiques doivent être durables, a déclaré le chef du DUP, Jeffrey Donaldson, lors du débat de mardi. Et cela signifie que nous devons faire face aux grands problèmes qui sont devant nous, notamment le préjudice que le protocole d’Irlande du Nord fait pour ébranler la stabilité politique en Irlande du Nord.»

Brexit et relations avec l’UE

Les règles post-Brexit ont imposé des contrôles douaniers et frontaliers sur certaines marchandises entrant en Irlande du Nord en provenance du reste du Royaume-Uni. L’arrangement a été conçu pour maintenir une frontière ouverte entre l’Irlande du Nord et l’Irlande, membre de l’UE, un pilier clé du processus de paix.

Mais les unionistes disent que les nouveaux contrôles ont créé une barrière entre l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni qui sape leur identité britannique.

L’instabilité a entraîné une montée des tensions et des violences sporadiques, y compris une semaine d’émeutes dans les zones protestantes loyalistes il y a un an. Le mois dernier, la police a été bombardée de cocktails Molotov après un défilé républicain irlandais dissident à Derry, également connue sous le nom de Londonderry.

Le gouvernement britannique fait pression sur l’UE pour qu’elle accepte des changements majeurs — supprimant la plupart des contrôles — et menace de suspendre unilatéralement les règles si les Vingt-Sept refusent.

Les négociations sont dans une impasse, l’UE accusant le premier ministre Johnson de refuser de mettre en œuvre les règles qu’il a acceptées dans un traité juridiquement contraignant.

Popularité des autres partis

Pendant ce temps, la politique en Irlande du Nord change. Les partis qui ne s’identifient ni comme nationalistes ni unionistes récoltent davantage de soutien, les jeunes rejetant de plus en plus les étiquettes traditionnelles. Les sondages suggèrent que le parti centriste Alliance est en lice pour la deuxième place avec le DUP, un autre développement potentiellement sismique.

Les résultats complets de l’élection, qui utilise un système de représentation proportionnelle, ne sont pas attendus avant le week-end au plus tôt.

Les nouveaux élus se réuniront la semaine prochaine pour tenter de former un exécutif. Si aucun ne peut être formé dans les six mois, l’administration s’effondrera, déclenchant une nouvelle élection et davantage d’incertitude.