Le ski de fond pourrait gagner en popularité cet hiver

Chez Fresh Air Experience à Ottawa, un magasin d’articles de sport spécialisé dans les vélos en été et les skis de fond en hiver, la demande d’équipement de ski ne décolle traditionnellement que lorsque les premiers flocons de neige sont tombés.

Mais les affaires sont déjà en plein essor, des mois plus tôt que prévu.

Après des ventes record de vélos pendant la première partie de la pandémie de COVID-19, le propriétaire de Fresh Air, Jon Digney, observe le même phénomène avec les skis de fond. Il prend des rendez-vous pour des achats en magasin jusqu’à trois semaines à l’avance.

«Traditionnellement, lorsque nous passons des vélos aux skis, nous avons une accalmie en octobre et novembre. La saison de Noël démarre début décembre», a raconté M. Digney.

«Cette année, c’est déjà à toute vitesse. Nous n’avons pas eu de transition. Nous sommes passés directement des vélos aux skis en une journée.»

S’il y a un bon côté huit mois après le début de la pandémie mondiale, c’est que les Canadiens ont adopté le plein air.

Mais l’hiver présentera de nouveaux défis. Bien que nous connaissions l’importance de l’air frais et du mouvement pour la santé physique et mentale, le froid et les jours plus sombres et plus courts pousseront les gens à l’intérieur.

Gabor Csonka, président du Foothills Nordic Club de Calgary, n’est pas surpris que l’équipement de ski de fond parte des étagères. Les avantages du sport, dit-il, sont nombreux.

«Vous êtes généralement à l’extérieur dans un bel environnement avec des arbres et des collines. Les humains ont besoin de se connecter avec la nature», a-t-il déclaré. «Et vous n’avez pas besoin d’être en contact étroit avec qui que ce soit, mais vous pouvez toujours aller skier et avoir une conversation avec quelqu’un.

«C’est juste une sensation fantastique d’aller skier tranquillement, avec un espace décent, à travers les bois.»

Après avoir vu des parcs bondés de randonneurs d’été, M. Csonka espère que l’infrastructure arrivera à gérer un afflux potentiel.

«Avons-nous suffisamment de places de stationnement, de toilettes et de sentiers lissés ou entretenus?», a-t-il demandé. «C’est un défi.»