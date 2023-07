Le solidaire Olivier Bolduc se lance de nouveau dans Jean-Talon

QUÉBEC — Moins d’une semaine après l’annonce du départ de la caquiste Joëlle Boutin, le solidaire Olivier Bolduc se lance déjà pour ravir la circonscription de Jean-Talon, à Québec, à la Coalition avenir Québec (CAQ).

«Les gens de Jean-Talon ont le droit d’avoir un député qui est fidèle et qui ne les laissera pas tomber», a-t-il affirmé en entrevue à La Presse Canadienne.

Olivier Bolduc a déjà tenté à deux reprises de remporter le comté pour Québec solidaire (QS). En 2022, il avait terminé deuxième avec 24 % des voix.

«De voir la même personne qui se présente trois fois dans Jean-Talon, je pense que c’est convaincant. La personne veut continuer. Elle n’est pas là pour partir», a-t-il affirmé.

En 2018 et en 2014, il a tenté sa chance dans la circonscription de Chutes-de-la-Chaudière sur la rive sud de Québec.

Olivier Bolduc est sténographe judiciaire depuis 2015. Il a travaillé comme cheminot pendant six ans.

La semaine dernière, la députée Joëlle Boutin a annoncé qu’elle quittait la politique moins d’un an après avoir été élue pour passer plus de temps avec sa famille. Elle a aussi reçu une offre dans le secteur privé.

«Je suis encore réchauffé, c’était hier l’élection générale. […] Je pense qu’on part avec de sérieux avantages. On a une bonne machine et des militants qui sont prêts à reprendre le travail», assure M. Bolduc.

Mais il devra tout d’abord gagner l’investiture solidaire avant d’être officiellement le candidat pour le parti dans la circonscription.

«Contrairement à la CAQ où c’est François Legault qui décide tout, nous on a une démocratie interne à QS et ça nous est chère. […] C’est plus difficile parfois, c’est un peu plus long, mais ça en vaut la peine», soutient-il.

Pour l’instant, il n’y a pas d’autre candidat officiellement déclaré pour l’investiture chez QS.

Les autres partis politiques n’ont pas encore annoncé qui allait les représenter dans Jean-Talon.

Une chaude lutte à prévoir

On peut s’attendre à une chaude lutte dans Jean-Talon. Les intentions de vote dans la région de Québec ont beaucoup bougé ces derniers mois. Avec le recul de la Coalition avenir Québec (CAQ) sur le troisième lien, le parti de François Legault a perdu des appuis au profit du Parti québécois (PQ).

Les deux derniers sondages Léger publiés en mai et en juin placent le PQ en tête des intentions de vote à Québec.

Le Parti québécois (PQ) a d’ailleurs déplacé le lieu de son caucus pré-sessionnel dans cette circonscription. Initialement, l’événement devait avoir lieu à Alma. Le caucus se tiendra le 31 août prochain.

Le PQ a ouvert les hostilités sur les réseaux sociaux la semaine dernière, moins de 24 heures après la démission de Joëlle Boutin, avec des messages dans lesquels il indiquait vouloir «battre la CAQ à Québec».

Les projections actuelles de l’agrégateur de sondages Qc125 placent le PQ, QS et la CAQ à égalité statistique dans Jean-Talon.

Le gouvernement a six mois pour déclencher une élection partielle après le départ d’un député. Le coût estimé d’une telle élection est de 585 000 $. Ce sera la quatrième partielle dans Jean-Talon depuis 2008.