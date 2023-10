Le sommet Canada-Caraïbes se poursuit à Ottawa et met l’accent sur l’investissement

OTTAWA — Les réunions se poursuivent jeudi à Ottawa, où les dirigeants des Caraïbes discutent de la manière dont le Canada peut contribuer à créer un monde plus sûr et plus vert.

Le premier ministre Justin Trudeau a accueilli une douzaine de dirigeants des Caraïbes pour un sommet de deux jours.

Les réunions de mercredi ont porté sur le changement climatique, la réforme des institutions financières et la protection d’Haïti contre la crise des gangs.

Les réunions de jeudi visent à mettre l’accent sur les possibilités d’investissements canadiens dans les pays des Caraïbes, ainsi que sur la stimulation des échanges commerciaux.

Le premier ministre devrait avoir des entretiens individuels avec certains de ses homologues entre ces réunions.

M. Trudeau devrait également répondre aux questions des journalistes en après-midi, lors de la clôture du sommet.

La Communauté des Caraïbes (CARICOM) comprend 15 pays et cinq territoires d’outre-mer, s’étendant des Bahamas à Trinité-et-Tobago — mais pas Cuba.