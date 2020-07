Le sort des bars sera fixé dans les prochains jours, promet Dubé

Les tenanciers de bars devraient connaître leur sort dans les prochains jours.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, ne cache pas son inquiétude à l’égard de la hausse des nouvelles infections rapportées dans les derniers jours. Il s’abstient toutefois d’attribuer ce regain de contamination à des soirées arrosées où le virus se propage avec aise.

«Je n’ai pas encore fait le lien entre l’augmentation des cas de façon générale et les bars. Je vais me fier énormément sur la santé publique au cours des prochaines heures», a-t-il affirmé jeudi après-midi.

Le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, devait justement rencontrer ses homologues régionaux à ce sujet plus tard dans la journée.

«On est en train de faire une analyse très fine, a-t-il expliqué en point de presse. Ça se peut qu’on se dise qu’on a besoin d’une autre journée de données pour voir ce qui se passe avant de prendre position.»

Le Dr Arruda dit étudier plusieurs scénarios et n’exclut pas la possibilité de fermer seulement certains débits de boisson, plutôt que d’imposer un reconfinement dans l’ensemble de la province.

«Il ne faut pas attendre et qu’il soit trop tard. Mais il ne faut pas non plus agir trop tôt et pénaliser un secteur qui n’est pas la seule source de problèmes», a-t-il fait valoir.

En avant-midi, le premier ministre François Legault avait dit attendre sous peu une recommandation du Dr Arruda.

La direction de la santé publique de Montréal a lancé samedi dernier un appel au dépistage pour toutes les personnes ayant fréquenté des bars de la métropole depuis le début du mois.

La réponse a été si forte que les délais d’attente pour subir un test ont explosé, prenant les autorités sanitaires par surprise. Une stratégie est en déploiement afin d’augmenter la capacité de dépistage sans rendez-vous sur l’ensemble du territoire de Montréal. Dès vendredi, plus de 1000 tests de dépistage additionnels devraient pouvoir être réalisés dans différentes cliniques de dépistage sans rendez-vous, ouvertes majoritairement 7 jours sur 7.