Le SPL enquête sur un meurtre commis devant la Place Bell à Laval

LAVAL, Qc — Le Service de police de Laval (SPL) enquête sur un meurtre survenu au cours de la nuit de samedi à dimanche sur le trottoir devant la façade de la Place Bell à Laval.

C’est un appel au 911 peu avant 2 h 30 dimanche matin qui a alerté les services d’urgence au sujet d’un homme qui a été poignardé à la suite d’une altercation qui a dégénéré sur la rue Claude-Gagné, tout près du boulevard Le Corbusier.

«Nos agents ont porté assistance à un homme de 51 ans. On parle de blessures graves par arme blanche. Son transport a été effectué en centre hospitalier, mais malheureusement son décès a été constaté», a précisé l’agente Érika Landry, porte-parole du SPL.

L’identité de la victime, qui a été blessée au haut du corps, n’a pas été dévoilée, mais le quinquagénaire était connu des policiers.

«La victime était connue des services policiers, mais pour l’instant on ne peut pas affirmer ou pas s’il y avait un lien avec son décès (…) C’est sûrement un élément que les enquêteurs tenteront de déterminer», a indiqué l’agente Landry.

Il n’ y a pas eu d’arrestation, mais des témoins devaient être rencontrés par les enquêteurs.

Un périmètre de sécurité a été érigé dans le secteur

«Plusieurs effectifs ont été déployés, dont des enquêteurs des crimes contre la personne et la Section de l’identification judiciaire pour établir les circonstances. On n’a pas de suspect et pas d’arrestation pour l’instant», a ajouté la porte-parole du SPL.

L’enquête du SPL se poursuit.