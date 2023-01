Le SPVM a arrêté huit personnes et a saisi 19 armes à feu

MONTRÉAL — La police de Montréal dit avoir procédé à huit arrestations et à la saisie de 19 armes à feu, au cours des deux dernières semaines, dans le cadre de trois enquêtes policières distinctes dirigées par des équipes de la Division du crime organisé.

Selon ce qu’a indiqué le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), jeudi, par communiqué, une opération s’est déroulée simultanément dans l’arrondissement de LaSalle et à Châteauguay, et deux autres à Beaconsfield, dans l’Ouest-de-l’Île, et dans l’arrondissement de Montréal-Nord.

Quatre arrestations et quatre perquisitions ont été réalisées, mercredi, à LaSalle et Châteauguay. Deux des suspects, Jeremiah Caterson Sampson et Kyle Chad Grabowsky, connus respectivement sous les pseudonymes «Mayo» et «K-Irish», ont comparu au palais de justice de Montréal pour faire face à des chefs d’accusation de possession d’armes à feu et d’infractions reliées à la possession de stupéfiants, a indiqué le SPVM.

Les enquêteurs de l’Équipe multisectorielle dédiée aux armes à feu (EMAF) Sud-Ouest ont notamment saisi huit armes de poing, deux chargeurs à haute capacité, deux chargeurs additionnels, des munitions, une veste pare-balles, de la cocaïne, du crack et de la marijuana.

Le 18 janvier, l’équipe Stupéfiants Sud-Ouest a procédé à l’arrestation des frères Douglas Mac-Neil et Gordon Mac-Neil, tous deux âgés de 57 ans. Les enquêteurs ont notamment saisi quatre armes de poing, deux armes d’assaut, deux chargeurs à haute capacité, un fusil mitrailleur, une carabine, 15 couteaux et quatre poings américains. Les deux suspects ont comparu et sont accusés de possession d’armes à feu et de possession d’armes prohibées avec munitions.

Le 12 janvier, l’EMAF Nord-Est et l’équipe Stupéfiants Nord-Est ont perquisitionné un logement situé dans l’arrondissement de Montréal-Nord, dans le cadre d’une enquête «portant sur les images d’un sujet armé circulant sur les réseaux sociaux», a indiqué le SPVM.

Deux suspects ont également été appréhendés lors de cette opération: Jacob Raymond Santesso et Katiana Murat Prophete, tous deux âgés de 27 ans. Ils font face à diverses accusations en matière de possession d’arme à feu prohibée, de trafic de stupéfiants et de bris d’ordonnance. Les enquêteurs ont notamment saisi une arme d’assaut, une arme de poing, un fusil, des munitions et du crack.