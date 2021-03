Le SPVM saisit 50 kilos de cocaïne et 49 kilos de crystal meth et coffre 5 suspects

MONTRÉAL — Cinq suspects ont comparu jeudi et vendredi en lien avec une saisie majeure de stupéfiants survenue jeudi sur l’île de Montréal.

Les policiers du SPVM ont en effet mis la main sur 50 kilos de cocaïne et 49 kilos de métamphétamines en cristaux — aussi connu sous le nom de crystal meth — à la suite d’une douzaine de perquisitions dans la municipalité de Côte Saint-Luc et dans les arrondissements de Lachine et de Pierrefonds-Roxboro.

Peter Taylor, 49 ans, Lauro Baba, 55 ans, Alwin Bentley, 50 ans, Joshua S. Rosenberg, 30 ans, et Caitlyn Dalton, 33 ans, font face à diverses accusations en lien avec le trafic et la possession de stupéfiants ainsi que l’usage et la possession d’armes à feu.

Les perquisitions ont également permis aux policiers de mettre la main sur d’autres types de stupéfiants, des médicaments, deux fusils d’assaut, des bijoux et près de 100 000 $ en argent comptant.