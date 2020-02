Le SPVM veut recruter des memrbes des communautés culturelles

MONTRÉAL — Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) tient samedi une journée de recrutement à l’intention des citoyens issus des communautés culturelles, quelques mois après avoir été blâmé dans un rapport accablant faisant état de la «discrimination systémique» dont sont victimes les Noirs, les Autochtones et les Arabes par les policiers de la métropole.

L’événement de recrutement, intitulé «Diversité en uniforme», en est à sa deuxième année. Il se déroule dans un centre communautaire quartier Saint-Michel, à l’occasion du Mois de l’histoire des Noirs.

Selon un communiqué du SPVM, l’activité aurait pour objectif de «promouvoir et favoriser l’embauche locale pour la population issue des communautés culturelles et de la diversité et à faire connaître au grand public les postes à pourvoir».

Le corps policier ajoute vouloir «tout mettre en œuvre» pour que ses policiers et autres employés soient davantage à l’image de la population montréalaise.

La journée est organisée par le SPVM et le Service de sécurité incendie Montréal, mais rassemble également des représentants de la Gendarmerie royale du Canada, des Forces armées canadiennes, de l’Agence des services frontaliers du Canada, de la Sûreté du Québec, du Service correctionnel du Canada, de la Marine royale canadienne, du Service de police du Canadien National, Service de police de Via Rail et d’Urgences-santé.

Un rapport commandé par la Ville de Montréal à des chercheurs indépendants révélait au début octobre que les Autochtones, les Noirs et les jeunes Arabes avaient entre quatre et cinq fois plus de chances d’être interpellés par les policiers que les Blancs.

Dès la publication du rapport, le directeur du SPVM, Sylvain Caron, avait promis des gestes concrets et rapides pour corriger la situation. En décembre 2018, le chef de police avait admis qu’il y avait «peut-être» du profilage racial au sein de ses troupes.