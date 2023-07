Le SPVQ confirme que le corps découvert lundi est celui d’une femme disparue

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) confirme que le corps découvert lundi soir près du cimetière Saint-Grégoire-de-Montmorency, dans le secteur de Beauport, est bien celui d’Isabelle Fortier, âgée de 24 ans.

Mme Fortier était portée disparue depuis le 15 juillet dernier, mais avait été aperçue pour la dernière fois quelques jours auparavant.

Un poste de commandement avait été érigé dans le quartier Saint-Roch, à Québec, près d’où la dame avait été vue pour la dernière fois. Le SPVQ avait alors des raisons de craindre pour sa sécurité.

L’Unité de recherche et de sauvetage du SPVQ et des membres de l’Association québécoise des bénévoles en recherche et sauvetage ont mené des recherches et se sont rendus dans le secteur de Beauport, lundi. Vers 17h, ils ont réalisé la macabre découverte.

Des enquêteurs ainsi que l’Unité d’identification judiciaire se sont rendus sur place, en assistance au Bureau du coroner, et ont ensuite pu confirmer qu’il s’agissait de la femme disparue.