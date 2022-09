Le STTP dépose une plainte de pratique déloyale de travail contre Uber

OTTAWA — Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) a indiqué vendredi avoir déposé une plainte pour pratique déloyale de travail contre Uber devant la Commission des relations de travail de l’Ontario.

Le syndicat accuse le service de livraison d’avoir violé la Loi sur les relations de travail.

Uber s’est entendu, plus tôt cette année, avec les Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce (TUAC) pour fournir une représentation aux quelque 100 000 conducteurs et messagers, lorsque ces derniers le demandent. L’entente ne prévoit cependant pas leur syndicalisation.

Le STTP affirme que cette entente a été conclue à l’insu des travailleurs et prétend qu’Uber a utilisé son application et ses listes d’envoi par courriel pour en faire la promotion auprès de ses conducteurs et messagers.

La présidente nationale du STTP, Jan Simpson, fait valoir que les lois du travail interdisent à un employeur de favoriser un syndicat par rapport à un autre pendant une campagne de syndicalisation.

Un porte-parole d’Uber a affirmé que l’entreprise ne contrevenait pas à la Loi sur les relations de travail.