Le sud des États-Unis encore menacé par des tornades mardi

YAZOO CITY, Miss. — La pluie et de puissantes rafales de vent ont continué de s’abattre sur une large portion du sud des États-Unis, mardi, provoquant des tornades, des inondations et endommageant des propriétés du Texas jusqu’en Virginie.

Le Service national météorologique américain a publié une alerte d’inondation subite pour le secteur de Birmingham, en Alabama, à l’heure de pointe, mardi soir. On prévoyait des pluies torrentielles pouvant entraîner des accumulations d’eau de près de 13 centimètres à certains endroits.

Les services d’urgence du comté de Jefferson ont exhorté les citoyens à ne pas prendre la route puisque plusieurs artères étaient inondées.

De puissantes rafales ont aussi soufflé sur la région, renversant des arbres à travers le centre de l’Alabama, où le sol était aussi saturé d’eau. À Homewood, en banlieue de Birmingham, des gens étaient massés sur le balcon du deuxième étage d’un immeuble à logements inondé.

La majeure partie du sud des États-Unis était menacée par de nouvelles intempéries, mardi, après que des tornades eurent balayé plusieurs secteurs dimanche et lundi, causant de lourds dommages au Mississippi et renversant des camions au Texas.

Des régions du Texas, de la Louisiane, du Mississippi, de l’Alabama et du Tennessee, mais aussi des secteurs de l’Arkansas et de la Géorgie, étaient particulièrement menacés, mardi, selon les autorités météorologiques américaines.

Cette vaste zone compte quelque 11 millions d’habitants et comprend des villes comme Nashville, au Tennessee, Birmingham, en Alabama, Baton Rouge, en Louisiane, et Jackson, au Mississippi.

Le météorologue Mike Edmonston craignait «une triple menace de grêle, de vent et de tornades pour mardi».

Les violentes tempêtes ont causé la mort de trois personnes cette semaine et, en date de mardi soir, privaient toujours d’électricité plus de 350 000 clients du Texas au Maryland, incluant 143 000 foyers du Mississippi et 76 000 en Virginie, d’après les données du site poweroutage.us. L’Alabama Power rapportait quelque 93 000 résidences et entreprises dans le noir.

Devant les alertes de risques de tornades à l’est de la Louisiane, des dizaines d’écoles ont renvoyé leurs élèves à la maison plus tôt au Mississippi et en Alabama, afin d’éviter que les autobus circulent sur les routes dans la tempête. Des pluies torrentielles ont notamment inondé des rues dans la région métropolitaine de Birmingham.

Une femme du Tennessee a perdu la vie, mardi, quand un arbre est tombé sur sa maison au moment du passage de la tempête, a rapporté un responsable des services d’urgence à une station de télévision locale. Il a ajouté qu’au moins six maisons mobiles avaient été endommagées par des arbres, vers 4 h.

Au Texas, au moins huit personnes ont été blessées quand des tempêtes ayant provoqué des tornades ont renversé des camions lourds sur une route, en plus d’endommager des infrastructures. Trois camionneurs ont été hospitalisés, dont un pour des blessures graves, quand leur véhicule s’est renversé lundi soir près de Waxahachie, à environ 50 km au sud de Dallas, ont rapporté les autorités.

Au moins 11 comtés du Tennessee ont été frappés par de possibles tornades de force F0, mardi, a indiqué Faith Borden, météorologiste au sein du service national américain à Nashville.

Les services d’urgence du Tennessee ont rapporté un décès relié aux intempéries dans le comté de Weakley County, mais aucun détail n’était disponible sur les circonstances ni le moment précis du tragique incident.

De puissantes bourrasques et des averses ont aussi secoué Jackson, la capitale du Mississippi, tard mardi. Le vent a entraîné des pannes de courant et répandu des débris sur la chaussée et divers immeubles.

Après dimanche et lundi

Ce mauvais temps arrive dans la foulée des intempéries qui ont frappé le Sud dimanche et lundi, endommageant des maisons et déracinant des arbres du Mississippi jusqu’à la Virginie-Occidentale.

Un avertissement de tornade a contraint des milliers de résidents d’Atlanta à trouver refuge. Un homme a été tué quand un arbre déraciné a projeté des lignes électriques sur sa voiture à Douglasville, à l’ouest d’Atlanta. Dans le centre de la Géorgie, une femme de 55 ans est morte quand un arbre est tombé sur sa maison.

Plus de 100 000 clients étaient privés d’électricité tôt mardi, du Texas jusqu’au Kentucky, selon le site poweroutage.us.

Au Mississippi, les météorologues confirment que 12 tornades ont touché terre depuis dimanche soir. Une tornade qui s’est formée près de Yazoo City s’étirait sur près de 50 kilomètres. Une autre qui a frappé au sud de la ville de Jackson a causé des dommages sur une largeur de près d’un kilomètre.

Des tornades ont aussi fait des dégâts et des blessés en Caroline du Sud, dans le sud du Kentucky et en Virginie-Occidentale au cours des dernières heures.

La présence d’une tornade a été confirmée à l’ouest d’Atlanta, près de l’endroit où l’automobiliste a été tué. La tornade aurait généré des vents de 145 km/h et aurait parcouru 2,5 km au sol. Une dizaine de maisons ont été écrasées par des arbres.

