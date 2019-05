Le surplus du gouvernement caquiste pourrait atteindre 5,5 milliards $

QUÉBEC — Le gouvernement caquiste se trompe dans l’évaluation de son surplus budgétaire 2018-2019: il devrait dépasser de beaucoup les 2,5 milliards $ annoncés au dépôt du budget en mars et pourrait même atteindre 5,5 milliards $.

C’est l’estimation échafaudée par l’Institut du Québec (IDQ) dans un document obtenu par La Presse canadienne avant sa parution.

Ainsi, le surplus budgétaire se chiffrerait entre 2,9 milliards $ et 5,5 milliards $, en vertu du simulateur budgétaire de l’IDQ, même en tenant compte des nouvelles dépenses du gouvernement caquiste annoncées depuis son arrivée au pouvoir, soit environ 1,66 milliard $.

Rappelons qu’il y a une dizaine de jours à peine, dans son dernier rapport mensuel, le ministre Éric Girard avait déjà revu à la hausse le surplus annoncé de 2,5 milliards $ pour 2018-2019, qui totaliserait plutôt 3,6 milliards $.

Néanmoins, la directrice générale de l’IDQ, Mia Homsy, estime que ce montant est encore bien en deçà du surplus envisageable, même avec de nouveaux engagements. Elle rappelle qu’après 11 mois d’exercice, à un mois de finir l’année financière, le surplus avait gonflé à 6,3 milliards $.

Selon elle, il serait spectaculaire que le surplus passe de 6,3 à 3,6 milliards $, quand il faudrait que 2,7 milliards $ soient dépensés en un mois. Or, cela ne s’est jamais vu.

À titre d’exemple, elle rappelle que l’année précédente, lorsque le gouvernement libéral avait été accusé par certains de faire des annonces préélectorales, de nouvelles dépenses de 1,7 milliard $ avaient été annoncées, soit bien moins que 2,7 milliards $.

Pour concevoir son outil de simulation, l’IDQ a analysé les données mensuelles du ministère des Finances pendant 11 ans, avec chaque poste de dépenses, et a ensuite pu élaborer pas moins de 1000 simulations. Le résultat qui revient le plus souvent, quant à l’estimation du surplus, est donc 4,3 milliards $, mais dans 68 pour cent des simulations, les résultats se situent entre 2,9 milliards $ et 5,5 milliards $.