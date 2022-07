Le syndicat accorde un délai à l’employeur et retarde la grève chez VIA Rail

MONTRÉAL — En disant garder espoir d’en arriver à une entente, le syndicat des employés de VIA Rail a annoncé, en fin de soirée dimanche, que le déclenchement de la grève serait reporté.

À moins d’une demi-heure du déclenchement prévu de la grève chez VIA Rail, à 0h01 lundi, le syndicat a annoncé par voie de communiqué que l’ultime moyen de pression était reporté à 16 h 00.

Le syndicat, affilié à Unifor, avait donné un préavis de grève jeudi dernier dans le but de prévenir les usagers des dérangements à venir dans le service de transport.

Dimanche, le syndicat a confirmé que les services ferroviaires seraient maintenus lundi.

Unifor représente quelque 2400 employés du voyageur national VIA Rail.

Les membres du Conseil 4000 et de la section locale 100 d’Unifor avaient voté en faveur d’un mandat de grève ferme à plus de 99 %. Il s’agit d’employés travaillant dans les gares, à bord des trains, dans les centres de maintenance, dans le Centre client VIA et dans les bureaux administratifs.

Jeudi dernier, on assurait que les négociations se poursuivraient jusqu’à la toute dernière minute avant la date limite du déclenchement de la grève et il semble que les deux camps aient convenu de continuer sur un élan favorable.

Le syndicat reprochait à VIA Rail, la semaine dernière, de maintenir ses demandes de concessions, y compris le retrait de l’entente complémentaire. Cela entraînerait une perte de la sécurité d’emploi, selon Unifor.

VIA Rail indiquait de son côté déployer tous les efforts possibles pour arriver à une entente avec Unifor.

En cas de déclenchement d’une grève en fin de journée, lundi, VIA Rail indiquait la semaine dernière que les passagers privés de service peuvent modifier leur réservation sans frais ou opter pour un remboursement intégral des billets non utilisés.