Le syndicat demande un examen de la charge de travail des gestionnaires aux Vétérans

OTTAWA — Le syndicat représentant les fonctionnaires qui traitent les dossiers des anciens combattants demande un examen indépendant, à la suite d’informations selon lesquelles ses membres seraient aux prises avec des charges de travail excessives, qui mettent en danger les vétérans qui ont besoin de soutien.

Le Syndicat des employés des Anciens Combattants a fait cette demande dans une lettre au ministre Lawrence MacAulay, après que La Presse Canadienne a fait état du grand nombre de vétérans affectés à des gestionnaires de cas individuels, parce qu’ils ont des besoins complexes.

Le syndicat souhaite que l’examen soit lancé au cours des deux prochains mois afin d’identifier une norme appropriée qui garantira que les anciens combattants obtiennent les services dont ils ont besoin, ainsi qu’un plan pour atteindre cet objectif.

Les libéraux avaient promis pour la première fois en 2015 que le gestionnaire de cas moyen n’aurait pas plus de 25 anciens combattants qui lui seraient affectés; ce nombre était passé à 40 sous le gouvernement conservateur précédent.

Mais six ans plus tard, Anciens Combattants Canada affirme que le gestionnaire de cas moyen s’occupe de 33 anciens combattants; le syndicat affirme que le nombre réel est beaucoup plus élevé, la majorité ayant plus de 40 dossiers.

Le ministre MacAulay a promis récemment que le gouvernement embaucherait plus de gestionnaires de cas pour résoudre le problème, mais ni lui ni le ministère n’ont jusqu’à présent fourni plus de détails sur cette embauche.