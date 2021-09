Le système de carte vaccinale entre en vigueur en Colombie-Britannique

VICTORIA — Le système de carte vaccinale de la Colombie-Britannique entre en vigueur lundi, alors que la province espère réduire le nombre de cas et les hospitalisations au cours de la quatrième vague de la pandémie.

Quiconque souhaite accéder à certains lieux intérieurs jugés non essentiels devra présenter une preuve indiquant qu’il a reçu au moins une dose de vaccin, une deuxième injection étant requise avant le 24 octobre.

La carte vaccinale numérique ou papier sera requise dans des contextes tels que les événements sportifs payants, les concerts, les restaurants, les bars, les discothèques, les casinos, les gymnases et les cinémas.

La carte ne sera pas requise dans les épiceries et les magasins d’alcools, les pharmacies, les établissements de restauration rapide, les salons de coiffure, les hôtels, les banques, les magasins de détail, les banques alimentaires et les refuges.

Il ne sera pas nécessaire de présenter une preuve de vaccination pour voter aux élections fédérales du 20 septembre.

La province affirme que le système demeurera en place jusqu’au 31 janvier 2022 et pourrait être prolongé.

La carte vaccinale a suscité des manifestations, y compris à devant les hôpitaux de la Colombie-Britannique.

Alors que certains membres du monde des affaires craignent que des clients potentiels mécontents de la carte vaccinale ne menacent la sécurité de leur personnel, le premier ministre John Horgan a dit aux entreprises d’appeler les forces de l’ordre si nécessaire.

Le Québec, l’Ontario et le Manitoba ont également mis en place des programmes de passeport vaccinal.

Le bilan le plus récent de la Colombie-Britannique indiquait que près de 79 % des résidants admissibles âgés de plus de 12 ans avaient reçu deux doses de vaccin contre la COVID-19, tandis que plus de 86 % avaient reçu au moins une injection.

Vendredi, dernier jour pour lequel les données étaient disponibles, on répertoriait 5850 infections actives à la COVID-19 dans la province.