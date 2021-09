Le système de santé de l’Alberta est à un «point critique», préviennent des médecins

CALGARY — Le système de santé de l’Alberta est sur le point de s’effondrer, préviennent des médecins qui implorent le gouvernement de renforcer les mesures de santé publique pour repousser la quatrième vague de COVID-19.

La Dre Shazma Mithani, médecin urgentiste à Edmonton, estime qu’une pénurie de personnel, des unités de soins intensifs débordées et des messages mitigés de la part de la province ont créé une situation «catastrophique».

Sa plus grande crainte, a-t-elle dit, est que les médecins aient éventuellement besoin de trier les patients si les hospitalisations continuent d’augmenter.

«Nous ne voulons pas avoir à prendre ces décisions où nous devons choisir qui doit recevoir des soins (intensifs) ou non. Et nous nous en rapprochons de plus en plus chaque jour», a raconté la Dre Mithani en entrevue.

Alberta Health Services, le fournisseur de soins de santé de la province, a déclaré mercredi dans un communiqué qu’il y avait 258 lits de soins intensifs dans la province, incluant 85 places qui ont été ajoutées. Il a indiqué que les unités de soins intensifs étaient actuellement à 87 % de leur capacité – tout juste en dessous d’une moyenne sur sept jours de 91 %.

La Dre Mithani a déclaré que le gouvernement devait écouter les travailleurs de la santé de première ligne et imposer des restrictions de santé publique plus strictes pour empêcher le système de santé de s’effondrer.

«C’est bien pire que ce que je pense que les gens comprennent», a-t-elle affirmé. «Nous, en tant que travailleurs de la santé, vous disons que les choses sont très graves, que les places aux soins intensifs s’épuisent, que nous sommes très limités en ce qui a trait à la capacité hospitalière.»

Vendredi, le gouvernement de l’Alberta a rétabli l’obligation du port du masque à l’intérieur des espaces publics et déterminé que les ventes d’alcool devaient cesser à 22 h. Il a également annoncé un incitatif de 100 $ pour les Albertains iront se faire vacciner, en réponse à une crise qui s’intensifie.

Le Dr Ilan Schwartz, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de l’Alberta, a déclaré que ces efforts étaient «presque dénués de sens».

«C’est pire que de ne rien faire du tout, car cela va maintenant repousser le moment où le gouvernement prendra des mesures plus définitives», a avancé le Dr Schwartz lors d’une table ronde, mercredi, avec le groupe de défense Protect Our Province.

Le Dr Darren Markland, un médecin de soins intensifs à Edmonton qui faisait également partie du panel, a déclaré que le gouvernement devrait envisager des passeports vaccinaux et un ensemble de restrictions strictes pour une durée limitée afin de freiner la transmission continue de la COVID-19.

S’appuyer uniquement sur la vaccination ne suffira pas dans cette quatrième vague entraînée par le variant Delta hautement contagieux, a ajouté la Dre Mithani.

Il faut au moins six semaines pour que les gens développent une immunité complète contre la COVID-19, car les injections de vaccin doivent être séparées d’un mois, en plus de deux semaines additionnelles pour développer une protection.

En attendant, rien n’indique que les cas de COVID-19 et les hospitalisations ralentissent. Mercredi, 647 Albertains étaient hospitalisés en raison de la COVID-19, dont 147 aux soins intensifs. Les hospitalisations ont bondi de 7,5 % par rapport à mardi. Dix-huit autres personnes sont décédées en 24 heures.

Les médecins de Protect Our Province ont souligné les risques liés à l’inaction du gouvernement. Ces risques, ont-ils dit, comprennent un accès réduit aux soins de santé pour les Albertains et une augmentation de l’épuisement professionnel chez les travailleurs de la santé.

Alberta Health Services a annoncé mercredi soir que toutes les opérations non essentielles prévues dans la zone de Calgary avaient été reportées pour le reste de la semaine. Il a déclaré sur les réseaux sociaux qu’il était nécessaire de déployer du personnel qualifié dans les unités de soins intensifs et critiques.

«La situation est vraiment arrivée à un point critique», a déclaré le Dr Schwartz.

«Il va falloir un certain temps avant que le premier ministre et la médecin hygiéniste en chef soient prêts à prendre du recul et à accepter que ces actions n’ont pas réussi à freiner immédiatement la transmission et qu’à ce stade, nous allons avoir de graves ennuis.»