Le système de santé de Terre-Neuve-et-Labrador victime d’une présumée cyberattaque

SAINT-JEAN, T.-N.-L. — Une cyberattaque présumée contre le système de santé de Terre-Neuve-et-Labrador a entraîné l’annulation de milliers de rendez-vous médicaux à travers la province.

Le ministre de la Santé, John Haggie, a déclaré lundi que le «cerveau» du centre de données du réseau, exploité par Bell, avait été endommagé, y compris les systèmes informatiques principaux et de secours, ajoutant que les dommages avaient été détectés pour la première fois samedi.

Le ministre a décrit la situation comme une «cyberattaque possible par un tiers», qui a, selon lui, contraint les systèmes de santé de certaines régions à revenir au papier ou aux réseaux informatiques locaux.

La région sanitaire de l’est de Terre-Neuve-et-Labrador a été la plus durement touchée, entraînant l’annulation lundi de tous les rendez-vous et procédures médicaux non urgents.

Les autorités sanitaires de l’ouest de Terre-Neuve-et-Labrador n’avaient pas été durement touchées, et l’autorité sanitaire du centre de Terre-Neuve a été touchée, mais moins sévèrement que la région de l’est.

Le PDG d’Eastern Health, David Diamond, a déclaré lundi que son agence avait tout perdu, des courriels de base aux images de diagnostic, en passant par les résultats de laboratoire, ajoutant que les procédures médicales non urgentes pourraient à nouveau être annulées mardi.