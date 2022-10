Le système de santé du Canada ne serait pas prêt à faire face à la crise climatique

Un groupe de médecins sonnent l’alarme par rapport à la crise climatique et affirment que le système de santé du Canada n’est pas préparé à l’aggravation de ses effets.

Selon la médecin de famille montréalaise Claudel Pétrin-Desrosiers, les changements climatiques sont un «amplificateur de risque» global qui menace la qualité de l’air et l’accès à la nourriture et à l’eau tout en exacerbant les allergies saisonnières et la maladie de Lyme transmise par les tiques.

La présidente de l’Association québécoise des médecins pour l’environnement (AQME) est l’une des autrices d’un compte-rendu portant sur le risque climatique pour la santé au Canada, publié par The Lancet.

La co-autrice Finola Hackett, médecin suppléante dans le sud de l’Alberta, affirme qu’ignorer les risques pour la santé engendrés par la crise climatique coûterait cher à la fois en dollars et en vies. Agir dès maintenant pourrait prévenir la maladie et la mort, ajoute-t-elle.

Les deux médecins soutiennent que le système de santé a le potentiel d’atténuer les risques sanitaires liés au climat, mais qu’il est loin d’être prêt, d’autant plus que la pandémie de COVID-19 y ajoute un poids considérable depuis plus de deux ans.

La propre évaluation de Santé Canada sur le climat et la santé, publiée plus tôt cette année, indique que le réchauffement climatique «affecte déjà la santé des Canadiens» et que sans action concertée, il continuera d’entraîner des blessures, des maladies et des décès.

Mme Hackett et Mme Pétrin-Desrosiers affirment que cette prise de conscience ne s’est pas encore traduite en action, et que le rythme actuel n’est pas suffisant pour préparer le système de santé aux défis à venir.