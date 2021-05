Le système de santé irlandais serait frappé par un rançongiciel

LONDRES — Le système de santé irlandais a été contraint vendredi d’éteindre plusieurs de ses réseaux informatiques après avoir été victime de ce qu’il a appelé une «importante attaque au rançongiciel».

Le Health Service Executive a indiqué qu’il s’agit d’une précaution et que les rendez-vous de vaccination contre le coronavirus ne sont pas touchés.

«Nous avons pris la précaution d’éteindre plusieurs de nos principaux systèmes pour les protéger», a dit à la presse locale le chef du système de santé, Paul Reid.

«Nous n’en sommes qu’au tout début pour pleinement comprendre les menaces et leur impact, et essayer de les contenir.»

L’impact exact de l’attaque sur le système de santé reste nébuleux. Un hôpital de Dublin a annulé tous ses rendez-vous de routine en évoquant une «urgence critique».

Les attaques au rançongiciel sont typiquement perpétrées par des pirates informatiques qui chiffrent les données de leurs victimes, paralysant leurs réseaux, et réclament des sommes importantes pour leur donner la clé.

Au moins trois attaques similaires ont été perpétrées au cours des derniers mois, dont une qui a paralysé plus de 250 hôpitaux et cliniques.

L’attaque irlandaise met en lumière la vulnérabilité de certaines infrastructures critiques, alors que les groupes criminels multiplient les tentatives d’extorsion, a dit l’expert britannique Steve Forbes.

«Les systèmes de santé nationaux sont déjà mis à rude épreuve par la pandémie, et cette attaque au rançongiciel sera d’autant plus dévastatrice, a-t-il dit. Les pirates le savent parfaitement.»

Un des principaux oléoducs des États-Unis a lui aussi été la cible d’une attaque au rançongiciel la semaine dernière, semant le chaos dans certaines stations-service. La situation est rentrée dans l’ordre mercredi, possiblement après que Colonial Pipeline eut accepté de verser la rançon exigée.

M. Forbes a dit que les attaques contre l’oléoduc et le système de santé irlandais montrent que les «groupes criminels choisissent des cibles qui auront le plus fort impact sur les gouvernements et le public, peu importe les dommages collatéraux, de manière à exercer le plus de pression possible».