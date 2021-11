Le tabagisme recule à travers le monde, affirme un rapport de l’OMS

MONTRÉAL — Le tabagisme a perdu du terrain à la surface de la planète depuis quelques années et ce déclin devrait se poursuivre, indiquent des données dévoilées lundi par l’Organisation mondiale de la santé.

L’agence onusienne dit que l’on compte maintenant 1,3 milliard de fumeurs à travers le monde, comparativement à 1,32 milliard en 2015. Ce nombre devrait chuter à 1,27 milliard d’ici 2025.

Soixante pays sont maintenant en voie d’atteindre une réduction de 30 % du tabagisme sur leur territoire entre 2010 et 2025, alors que seulement 32 pays progressaient dans cette direction il y a deux ans, selon l’OMS. Des progrès importants sont notamment soulignés en Afrique et en Asie du Sud-Est.

C’est en Amérique que le déclin le plus marqué a été enregistré, le taux moyen de tabagisme y étant passé de 21 % en 2010 à 16 % en 2020.

Tout en se réjouissant de ces progrès, le directeur général de l’OMS, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, a prévenu qu’il reste encore beaucoup de chemin à faire et que «les cigarettiers continueront à utiliser tous les subterfuges dont ils disposent pour défendre les profits énormes qu’ils tirent de la vente de leurs produits mortels».

L’OMS calcule qu’un investissement de 1,68 $ US par personne par année dans des mesures qui ont fait leurs preuves pour combattre le tabagisme — comme des lignes d’aide téléphoniques —pourrait aider 152 millions de fumeurs à écraser pour de bon d’ici 2030, sauvant des millions de vies.

Un peu plus de 22 % de la population mondiale fumait en 2020, soit 36,7 % de tous les hommes et 7,8 % de toutes les femmes. Environ 38 millions d’enfants (13 millions de filles et 25 millions de garçons) âgés de 13 à 15 ans utilisent des produits du tabac.

Dix-huit pour cent des femmes européennes fument toujours, soit nettement plus que dans toutes les autres régions. Les Européennes sont les plus hésitantes du monde à renoncer au tabagisme.

Ces données proviennent de 1728 enquêtes nationales menées par les pays entre 1990 et 2020, et qui ensemble ont rejoint 97 % de la population mondiale.