Le tai-chi aiderait à récupérer après un accident vasculaire cérébral

MONTRÉAL — Les patients qui ont pratiqué une forme modifiée de tai-chi après avoir subi un accident vasculaire cérébral ont mieux récupéré que ceux qui ont effectué les exercices habituels de réadaptation, ont constaté des chercheurs chinois.

Après trois mois, les patients du groupe tai-chi présentaient des résultats égaux ou supérieurs en ce qui concerne la force de leur main et de leur bras, l’amplitude de mouvement de l’épaule, le contrôle de l’équilibre, les symptômes de dépression et les activités quotidiennes.

Le tai-chi est un art martial traditionnel chinois. Il comprend des mouvements lents et délibérés des mains, des bras, du cou, du tronc et des jambes, en combinaison avec une respiration profonde.

Les chercheurs de Kunming, en Chine, ont recruté 160 adultes qui avaient subi leur premier AVC ischémique au cours des six derniers mois et qui pouvaient toujours utiliser un bras. La moitié des participants ont été affectés au groupe tai-chi et l’autre moitié à des exercices habituels de réadaptation.

Les exercices de tai-chi avaient été modifiés pour que les sujets puissent les effectuer assis. On leur demandait par exemple de déplacer le bras paralysé avec le bras sain.

Après douze semaines, les membres du groupe tai-chi avaient une meilleure fonction de leur bras et de leur main, et un meilleur équilibre en position assise. On a aussi constaté chez eux une réduction marquée des symptômes dépressifs, une meilleure amplitude de mouvement dans l’épaule et une amélioration importante de leur qualité de vie.

Les chercheurs soulignent qu’on peut pratiquer le tai-chi assis dans une chaise ou dans un fauteuil roulant pratiquement n’importe où. Le coût de la pratique est infime, ajoutent-ils, et elle ne nécessite pas d’équipements spéciaux.

Les conclusions de cette étude sont rapportées par le réputé journal médical Stroke.