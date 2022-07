Le taux de chômage a été de 4,3 % au mois de juin au Canada et de 4,3 % au Québec

OTTAWA — Le taux de chômage s’est établi le mois dernier au Canada à un nouveau creux record de 4,9 %, en raison de la baisse du nombre de personnes à la recherche de travail.

Statistique Canada ajoute qu’au Québec, le taux a été mesuré à 4,3 % alors qu’il s’était élevé à 4,2 % en mai.

L’agence fédérale a observé un recul de l’emploi au pays de 0,2 % le mois dernier, ou de 43 000, le phénomène ayant été presque entièrement imputable à la diminution du nombre de travailleurs âgés de 55 ans et plus. En mai, l’emploi avait progressé de 40 000 au Canada.

Le recul observé dans le secteur des services, particulièrement dans le commerce de détail, a été atténué par l’augmentation enregistrée dans le secteur des biens.

L’emploi au Québec a diminué de 27 000 en juin. Les reculs les plus marqués sont survenus dans les ressources naturelles ainsi que dans l’information, la culture et les loisirs. Des hausses notables ont toutefois été enregistrées dans les services professionnels, scientifiques et techniques ainsi que dans la fabrication.

A l’Île-du-Prince-Édouard, le taux de chômage a dégringolé de mai à juin; il est passé de 7,8 % à 4,9 %. Il a aussi baissé sensiblement au Nouveau-Brunswick, de 7,1 % à 6,1 %, alors qu’il a légèrement augmenté en Nouvelle-Écosse, de 6,7 % à 7 %.

Par ailleurs, Statistique Canada a noté que le salaire horaire moyen au Canada a progressé de 5,2 % sur 12 mois en juin, en hausse par rapport à l’augmentation de 3,9 % observée le mois précédent.