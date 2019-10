Le taux de participation aux élections fédérales de lundi a atteint près de 66 %

MONTRÉAL — Le taux de participation au scrutin de lundi a atteint 65,95 pour cent, soit moins qu’en 2015, mais plus qu’aux autres élections fédérales tenues depuis une quinzaine d’années.

Selon les données préliminaires portant sur 99,67 pour cent des bureaux de vote, Élections Canada a indiqué mercredi que 17 980 264 Canadiens avaient voté à ce 43e scrutin fédéral. Le taux de participation de 65,95 pour cent ne tient pas encore compte des électeurs qui se sont inscrits le jour même de l’élection.

Au précédent scrutin d’octobre 2015, le taux de participation avait été de 68,3 pour cent, s’approchant ainsi de la barre des 70 pour cent dépassée historiquement au Canada jusqu’en 1997. Depuis ce temps, les taux de participation oscillent plutôt entre 60 et 70 pour cent.

On apprend par ailleurs que le quart environ des électeurs qui ont voté cette année l’ont fait par anticipation — de sept à dix jours avant le scrutin du 21 octobre. D’autre part, 111 300 électeurs ont voté sur un campus à l’un des 119 bureaux temporaires d’Élections Canada, ouverts entre le samedi 5 et le mercredi 9 octobre, et 34 324 autres électeurs ont voté par la poste de l’étranger.

Élections Canada indique que 27,4 millions électeurs étaient inscrits sur les listes dans les 338 circonscriptions, et qu’environ 300 000 travailleurs électoraux se sont activés dans 20 000 lieux de vote.

«Au cours des prochains mois, je compte prendre le temps d’examiner et d’évaluer les services qu’Élections Canada offre aux Canadiens, non seulement pour cerner les succès, mais aussi pour obtenir des commentaires et déterminer les domaines qui requièrent des améliorations», a indiqué mercredi le directeur général des élections, Stéphane Perrault, dans un communiqué.