Le taux d’emploi des personnes immigrantes plus élevé que celui des natifs en 2022

MONTRÉAL — Le taux d’emploi des personnes immigrantes était plus élevé que celui des personnes natives du Québec, en 2022, indique mercredi l’Institut de la statistique du Québec.

Le Bilan du marché du travail 2022 de l’ISQ révèle en effet que le taux d’emploi des personnes immigrantes avait atteint cette année-là 65,9 %, comparativement à un taux de 60,5 % pour les personnes natives.

En chiffres, ce sont 859 500 personnes immigrantes qui étaient alors en emploi au Québec. Il s’agit d’un sommet depuis que cette statistique est compilée, soit depuis 2006, précise l’ISQ.

Autre donnée surprenante: celle de l’emploi chez les personnes de 55 ans et plus.

Au Québec en 2022, c’est chez les personnes de 55 ans et plus que le nombre d’emplois a le plus augmenté, soit de 39 %.

En entrevue, Luc Cloutier-Villeneuve, analyste en statistiques du travail à l’ISQ, l’explique par le facteur démographique et par le fait que ces personnes participent plus qu’avant au marché de l’emploi.