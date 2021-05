Le taux des décès attribuables à l’alcool bondit au Royaume-Uni en 2020

LONDRES — Le nombre de décès liés à l’alcool en Angleterre et au Pays de Galles a bondi de près de 20% pour atteindre un sommet depuis deux décennies, selon des données officielles publiées jeudi.

Cette hausse a coïncidé avec le premier confinement décrété dans le Royaume-Uni, en mars 2020. Le taux pour le reste de l’année est nettement plus élevé que les années précédentes.

Selon des données préliminaires, les décès liés à l’alcool chez les hommes étaient 4,2 fois plus élevés dans les régions les plus pauvres du Pays de Galles et de l’Angleterre que dans les secteurs les plus aisés.

Le Bureau des statistiques dit que des facteurs complexes ont contribué à l’augmentation des décès, ajoutant qu’il faudra peut-être un certain temps avant que les causes ne soient pleinement comprises. Toutefois, il est clair, souligne-t-il, que les buveurs à haut risque ont augmenté leur consommation d’alcool pendant la pandémie.

Sadie Boniface, une chercheuse invitée au King’s College de Londres, explique que cette hausse de la consommation de personnes qui buvaient «à des niveaux de dépendance depuis un certain temps» est vraisemblablement une des raisons de cette situation. Elle n’exclut pas non plus un moins grand accès aux soins de santé et une peur de se rendre à l’hôpital pendant la pandémie.

«L’an dernier, il y a en moins de personnes qui se sont présentées aux urgences ou qui ont été admises à l’hôpital. Les données sur les traitements contre la toxicomanie révèlent que moins de nouveaux patients ont commencé à recevoir des traitements», mentionne-t-elle.

– Par The Associated Press